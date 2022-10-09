Зеленский: Постоянный террор России является отказом от настоящих переговоров

Президент Владимир Зеленский отмечает, что постоянный террор России против мирного населения Украины свидетельствует о ее отказе от переговоров, и единственные переговоры, которые могут приблизить мир – это переговоры об увеличении помощи Украине.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Хочу сегодня адресовать это мое обращение тем в мире, кто подвергается российским манипуляциям о якобы переговорах. О том, что якобы только переговоры могут завершить эту жестокую российскую террористическую войну. Хочет ли государство-террорист мира? Очевидно, что нет. Оно доказывает это каждый день и каждую ночь".

"...Постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров".

Детали: Президент вспомнил об ударах России по мирным городам, в частности по Запорожью.

"Когда кто-то хочет переговоров – он такого не делает. А когда кто-то террорист – он делает именно так. Действительно ли переговоры помогают преодолеть террор? Сейчас всем надо честно дать себе ответ на этот вопрос. Террористов обезвреживают", – сказал он.

Зеленский призвал к признанию России государством-террористом, ограничению любых экономических контактов с любыми российскими субъектами и осуждению на всех уровнях каждого эскалационного шага России.

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"И нужна принципиальная и достаточная помощь Украине, нашим людям, которые являются мишенью для государства-террориста. Надо ускорить предоставление Украине достаточного количества эффективных систем противовоздушной обороны. Именно переговоры о предоставлении таких систем ПВО, переговоры об увеличении другой оборонной, политической и финансовой поддержки Украины – это и есть тот единственно возможный переговорный формат, который может приблизить мир", – подчеркнул президент.

Что предшествовало: Ранее 9 октября Министр обороны Румынии Василе Дынку заявил, что переговоры с Россией являются единственной возможностью достичь мира в российско-украинской полномасштабной войне. По мнению главы румынского Минобороны, "страны мира, НАТО, США" должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и о мире с Россией, поскольку "политический класс в Украине на данный момент не может себе позволить допустить несправедливую потерю территории".

Председатель фракции "Слуга народа", в прошлом глава переговорной группы с Россией по войне Давид Арахамия заявил, что Украина сейчас готова к переговорам с западными странами только по скорейшему вступлению в НАТО.

Президент России Владимир Путин обвинил в подрыве незаконно построенного не украинской территории Крымского моста украинские спецслужбы. Он также назвал подрыв моста "терактом", направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это обвинение циничным.