Кадыров заявил о продолжении мобилизации в Чечне – СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о продлении мобилизационных мероприятий.

Источник: Кадыров на встрече с боевиками спецподразделения СОБР "Ахмат", цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Сейчас начнутся повестки, и если он (военнослужащий - ред.) уже будет числиться в каком-то полку или батальоне, то ему не придется идти в армию, он будет среди своих – чеченцев".

Реклама:

Напомним: 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.

Кремль 31 октября избежал ответа о наличии этого указа от президента РФ Владимира Путина.

Российский генштаб заявил, якобы направил подчиненым указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.