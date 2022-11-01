Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В СНБО рассказали, кто из окружения Путина придумал уничтожать энергетику Украины

Татьяна ЛозовенкоВторник, 1 ноября 2022, 15:15
Сергей Кириенко и Владимир Путин, фото из открытых источников

Замглавы администрации президента России Сергей Кириенко является "главным идеологом" уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter

Прямая речь: "Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП России Сергей Кириенко, который по работе в "Росатоме" хорошо разбирается в сфере энергетики".

Детали: Он отметил, что Украина поименно знает, кто и за что в России должен ответить.

Напомним: Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил УП, что считает Кириенко одним из вероятных "преемников" президента России Владимира Путина.

Что этому предшествовало: 

  • Утром 31 октября Россия нанесла ракетные удары по десяткам городах Украины. Противовоздушная оборона Украины сбила 44 из более полусотни ракет, запущенных РФ. Вследствие повреждения критической инфраструктуры были проблемы с электроснабжением в Киевской, Харьковской, Запорожской области, Днепропетровской и еще нескольких регионах. 
  • 31 октября в Украине ввели экстренные отключения электроэнергии в связи с массированными обстрелами критической инфраструктуры россиянами. 
  • 10 октября в результате массового обстрела было повреждено не менее 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СНБОэнергетикаРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW

Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

В Британии подают иск против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине - это мировой прецедент

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к зиме и запасаться необходимым

Все новости...
СНБО
Зеленский ввел в состав СНБО главу Нацбанка Пышного
Как пособник регионалов чистит рынок Украины от европейских лекарств во время войны
"Считаю себя украинцем": сын Фридмана про санкции СНБО
Последние новости
08:09
Ночная атака "Шахедов": воздушные силы приземлили 12 из 13 беспилотников
07:41
На Днепропетровщине ночью ПВО сбила 6 "Шахедов" - ОВА
07:35
Соратника беглого олигарха Плахотнюка задержали при въезде из Украины в Молдову
06:57
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов - Генштаб
06:26
США выделили Украине $55 млн на инфраструктуру теплоснабжения
05:29
Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW
04:31
В Минэнерго прокомментировали увольнение Витренко: был один менеджер, станет другой
03:47
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря - СМИ
02:58
ВСУ на юге уничтожили 3 "Града", 2 САУ, ЗРК "Тор" и 3 склада с боеприпасами
02:00
Разминирование Украины: США запустили программу стоимостью $47,6 млн
Все новости...