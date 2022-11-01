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В СНБО рассказали, кто из окружения Путина придумал уничтожать энергетику Украины

Татьяна ЛозовенкоВторник, 1 ноября 2022, 14:15
В СНБО рассказали, кто из окружения Путина придумал уничтожать энергетику Украины
Сергей Кириенко и Владимир Путин, фото из открытых источников

Замглавы администрации президента России Сергей Кириенко является "главным идеологом" уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter

Прямая речь: "Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП России Сергей Кириенко, который по работе в "Росатоме" хорошо разбирается в сфере энергетики".

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Детали: Он отметил, что Украина поименно знает, кто и за что в России должен ответить.

Напомним: Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил УП, что считает Кириенко одним из вероятных "преемников" президента России Владимира Путина.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 31 октября Россия нанесла ракетные удары по десяткам городах Украины. Противовоздушная оборона Украины сбила 44 из более полусотни ракет, запущенных РФ. Вследствие повреждения критической инфраструктуры были проблемы с электроснабжением в Киевской, Харьковской, Запорожской области, Днепропетровской и еще нескольких регионах. 
  • 31 октября в Украине ввели экстренные отключения электроэнергии в связи с массированными обстрелами критической инфраструктуры россиянами. 
  • 10 октября в результате массового обстрела было повреждено не менее 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице.

Темы: СНБОэнергетикаРосcиявойна
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