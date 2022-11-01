Свет выключают в 9 регионах, Россия продолжит энерготеррор – Зеленский

В Украине уже восстановлена техническая возможность водоснабжения и электроснабжения, но стабилизационные отключения электричества продолжаются в девяти регионах, а Россия не прекратит попыток разрушать нормальную жизнь.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 1 ноября

Прямая речь: "По состоянию на это время можем мы отчитаться, что для всех потребителей в Украине уже восстановлена техническая возможность водоснабжения. Для большинства также и техническая возможность поставки электричества.

Стабилизационные отключения продолжаются в девяти регионах Украины. Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений".

Детали: Президент напомнил, что непрерывно продолжаются восстановительные работы и на территориях, которые были освобождены от оккупантов: в Харьковской области, на Донбассе, на юге Украины.

В Харьковской области уже более 20 тысяч потребителей в освобожденных районах получили подачу газа. В Волчанске, Балаклее и других городах восстанавливаются системы для теплоснабжения.

Прямая речь: "Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой. Но мы должны понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни. Они не учитывают расходы на энерготеррор".

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