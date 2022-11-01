Свет выключают в 9 регионах, Россия продолжит энерготеррор – Зеленский
В Украине уже восстановлена техническая возможность водоснабжения и электроснабжения, но стабилизационные отключения электричества продолжаются в девяти регионах, а Россия не прекратит попыток разрушать нормальную жизнь.
Источник: президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 1 ноября
Прямая речь: "По состоянию на это время можем мы отчитаться, что для всех потребителей в Украине уже восстановлена техническая возможность водоснабжения. Для большинства также и техническая возможность поставки электричества.
Стабилизационные отключения продолжаются в девяти регионах Украины. Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений".
Детали: Президент напомнил, что непрерывно продолжаются восстановительные работы и на территориях, которые были освобождены от оккупантов: в Харьковской области, на Донбассе, на юге Украины.
В Харьковской области уже более 20 тысяч потребителей в освобожденных районах получили подачу газа. В Волчанске, Балаклее и других городах восстанавливаются системы для теплоснабжения.
Прямая речь: "Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой. Но мы должны понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни. Они не учитывают расходы на энерготеррор".
Предыстория:
- Россия с 10 октября совершила ряд массированных атак на энергетические объекты Украины, последняя из которых была утром 31 октября. РФ серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.
- 1 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру, но призвал украинцев уже сейчас начать подготовку к сложной зиме и запастись необходимыми вещами.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае чрезвычайных ситуаций зимой в столице развернут около 1000 пунктов обогрева для жителей города.
- Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба не исключил полного отключения электроэнергии и отопления в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры.