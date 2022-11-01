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Свет выключают в 9 регионах, Россия продолжит энерготеррор – Зеленский

Елена РощинаВторник, 1 ноября 2022, 23:14
Владимир Зеленский, фото ОП

В Украине уже восстановлена техническая возможность водоснабжения и электроснабжения, но стабилизационные отключения электричества продолжаются в девяти регионах, а Россия не прекратит попыток разрушать нормальную жизнь.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 1 ноября

Прямая речь: "По состоянию на это время можем мы отчитаться, что для всех потребителей в Украине уже восстановлена техническая возможность водоснабжения. Для большинства также и техническая возможность поставки электричества. 

Стабилизационные отключения продолжаются в девяти регионах Украины. Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений".

Детали: Президент напомнил, что непрерывно продолжаются восстановительные работы и на территориях, которые были освобождены от оккупантов: в Харьковской области, на Донбассе, на юге Украины. 

В Харьковской области уже более 20 тысяч потребителей в освобожденных районах получили подачу газа. В Волчанске, Балаклее и других городах восстанавливаются системы для теплоснабжения.

Прямая речь: "Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой. Но мы должны понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни. Они не учитывают расходы на энерготеррор".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Россия с 10 октября совершила ряд массированных атак на энергетические объекты Украины, последняя из которых была утром 31 октября. РФ серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.
  • 1 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру, но призвал украинцев уже сейчас начать подготовку к сложной зиме и запастись необходимыми вещами.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае чрезвычайных ситуаций зимой в столице развернут около 1000 пунктов обогрева для жителей города.
  • Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба не исключил полного отключения электроэнергии и отопления в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры. 

Темы: Зеленскийэлектроэнергияотоплениевойна
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