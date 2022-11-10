Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

9 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов возле Херсона - Залужный

"Украинская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 12:54
Фото: ОПУ

В течение 9 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

Источники: сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Прямая речь: "Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории.

На направлении Первомайское-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли - 157 кв км".

Детали: Залужный также сообщил, что на Херсонском направлении с 1 октября продвижение украинских войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, а общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв км. Украина за это время смогла уже восстановить контроль над 41 населенным пунктом.

По словам Залужного на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника. У врага не осталось другого выхода, чем прибегнуть к бегству.

Главнокомандующий одновременно заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

В четверг стало известно, что украинская армия взяла под контроль город Снигиревку Николаевской области.

9 ноября "Украинская правда" сообщала, что украинские защитники освободили села Правдиное и Калиновское в Херсонской области.

Темы: Херсон
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ВСУ в процессе обеспечения большой победы на Херсонщине, она не будет последней - ISW

видеоЗеленский: Есть хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден 

В пятницу плановые отключения электричества коснутся всех областей

"Оставим на потом": в Киевской области запретили гирлянды и иллюминацию

Россияне перед отступлением взорвали котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне – СМИ

У США есть данные, что Россия готовит испытания торпеды с ядерным зарядом - CNN

Все новости...
Херсон
Зеленский снова созвонился с Сунаком: поговорили про Херсон
Столтенберг: Отступление РФ из Херсона станет еще одной победой Украины
Минобороны РФ о своем отступлении из Херсона: "маневр" идет по плану
Последние новости
05:39
ВСУ в процессе обеспечения большой победы на Херсонщине, она не будет последней - ISW
04:46
Оккупанты обстреляли Винничину: попали в объект критической инфраструктуры
04:13
Южная Корея продаст США артиллерийские снаряды для Украины - СМИ
03:37
Оккупанты вывели в Черное море 2 ракетоносца с 16 "Калибрами" - ОК "Юг"
03:14
Резников указал на изменение тактики оккупантов после назначения Суровикина: использование террора
02:01
США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой
01:19
За хакерскими атаками на транспортные компании Украины и Польши стоит российская разведка - СМИ
00:34
Резников: ВСУ используют зиму по максимуму для перегруппировки и обновления
00:10
В Сенате Чехии предлагают награждать супружеские пары за верность
23:55
Зеленский о переговорах с РФ: Слов мало, Путин не хочет завершения войны
Все новости...