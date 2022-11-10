9 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов возле Херсона - Залужный

В течение 9 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

Источники: сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Прямая речь: "Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории.

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На направлении Первомайское-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли - 157 кв км".

Детали: Залужный также сообщил, что на Херсонском направлении с 1 октября продвижение украинских войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, а общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв км. Украина за это время смогла уже восстановить контроль над 41 населенным пунктом.

По словам Залужного на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника. У врага не осталось другого выхода, чем прибегнуть к бегству.

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Главнокомандующий одновременно заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона.

Предыстория:

В четверг стало известно, что украинская армия взяла под контроль город Снигиревку Николаевской области.

9 ноября "Украинская правда" сообщала, что украинские защитники освободили села Правдиное и Калиновское в Херсонской области.