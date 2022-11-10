Зеленский: Есть хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден 

Президент Владимир Зеленский объявил, что с юга поступают хорошие новости, 41 населенный пункт уже освободили защитники Украины.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 ноября

Прямая речь: "Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции, – уже десятки. 41 населенный пункт освобожден.

Благодарю всех наших героев, которые обеспечивают это продвижение. Вооруженные Силы, разведка, специальные службы – все. Особенно отмечу бойцов 28-й отдельной механизированной бригады, 46-й десантно-штурмовой бригады, 60-й отдельной пехотной бригады и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Тех, кто реализует наступательные действия. Благодарю вас, парни!".

Детали: Зеленский добавил, что в освобожденные районы сразу за воинами идут и силы Национальной полиции: "Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снегиревку. Там начались стабилизационные мероприятия".

Президент подчеркнул, что движение Сил обороны вперед – это жизнь наших воинов.

Прямая речь: "Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями.

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Это не враг идет – это украинцы большой ценой гонят оккупантов. Как и на востоке нашей страны – на Харьковщине, как раньше на севере – Киевская, Сумская, Черниговская области, так и сейчас – Николаевская, Херсонская области.

Должны пройти весь путь – на поле боя и в дипломатии – чтобы на всей нашей земле, по всей нашей международно признанной границе, были наши флаги – украинские флаги. И больше никогда никаких вражеских триколоров. Это будет".

Детали: Зеленский подчеркнул, что сразу после деоккупации с разминирования начинается восстановление нормальной жизни.

Но оккупанты минируют все, добавил он: линии электропередач, здания предприятий, поля, леса.

Этому предшествовало: 10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 1 октября на Херсонском направлении ВСУ продвинулись на 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории составила 1381 кв км, Украина за это время возобновила контроль над 41 населенным пунктом.

9 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

10 ноября по Телеграмму ходят слухи об освобождении Чернобаевки под Херсоном, но официальных подтверждений этого нет.