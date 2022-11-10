Резников: РФ нужна минимум неделя, чтобы вывести войска из Херсона
Четверг, 10 ноября 2022, 22:41
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что России понадобится минимум неделя, чтобы вывести войска из Херсона.
Источник: Резников в интервью Reuters
Прямая речь: "Не так просто вывести эти войска из Херсона за один или два дня. Это займет минимум неделю".
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Детали: Резников отметил, что РФ имеет 40 тысяч военных в Херсонской области, в том числе в самом Херсоне, вокруг города и на западном берегу Днепра, несмотря на объявление об отступлении.
Он также предположил, что Россия может усилить свои подразделения в частично оккупированной Запорожской области.
Что этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский объявил, что с юга поступают хорошие новости, 41 населенный пункт уже освободили защитники Украины.
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