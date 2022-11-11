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Херсонцы выходят с украинскими флагами встречать ВСУ

"Украинская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 13:43

Жители Херсона выходят на улицы с украинскими флагами в ожидании Вооруженных сил Украины в городе.

Источник: местное издание "Мост", которое публикует фото очевидцев

Детали: На фото можно увидеть людей с украинской символикой на центральной площади Свободы, где весной были митинги против российской оккупации.

Отдельные СМИ сообщают, что украинские военные уже находятся на территории Херсона.

 
 
 

Что этому предшествовало: 11 ноября российские СМИ опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона, сообщается, что его могли подорвать оккупанты, коли уходили из города на левый берег.

9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона.

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В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.

Темы: За УкраинуХерсон
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