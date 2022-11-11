Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Херсонцы выходят с украинскими флагами встречать ВСУ

"Украинская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 12:43
Херсонцы выходят с украинскими флагами встречать ВСУ

Жители Херсона выходят на улицы с украинскими флагами в ожидании Вооруженных сил Украины в городе.

Источник: местное издание "Мост", которое публикует фото очевидцев

Детали: На фото можно увидеть людей с украинской символикой на центральной площади Свободы, где весной были митинги против российской оккупации.

Реклама:

Отдельные СМИ сообщают, что украинские военные уже находятся на территории Херсона.

 
 
 

Что этому предшествовало: 11 ноября российские СМИ опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона, сообщается, что его могли подорвать оккупанты, коли уходили из города на левый берег.

ВИДЕО ДНЯ

9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона.

В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.

Темы: За УкраинуХерсон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
За Украину
Сырский: из-за мин и обороны оккупантов быстрые результаты наступления "практически невозможны"
Производитель Bayraktar начал строительство завода в Украине – Камышин
Призраки советских планов захвата Европы как основы плана вооруженной агрессии России против Украины
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: