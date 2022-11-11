Минобороны РФ заявило, что российские войска полностью вышли из Херсона
Пятница, 11 ноября 2022, 12:17
Министерство обороны России заявило, что все оккупационные войска вышли из Херсона и переправились на левый берег Днепра, не понеся при этом никаких потерь.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Дословно Минобороны России: "При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено".
Детали: Сообщается, что отход российских захватчиков завершился в 5 утра 11 ноября.
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Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона.
- В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.
- Вечером 10 ноября президент Владимир Зеленский объявил, что с юга поступают хорошие новости – 41 населенный пункт уже освободили защитники Украины.
- Утром 11 ноября российские СМИ опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона, сообщается, что его могли подорвать оккупанты, коли уходили из города на левый берег.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отрицать, что бегство из Херсона – удар по престижу Путина. Вместе с тем он добавил, что Россия продолжает считать Херсон своей территорией, несмотря на отвод войск на левый берег Днепра в Херсонской области.
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