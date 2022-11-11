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Минобороны РФ заявило, что российские войска полностью вышли из Херсона

Ирина БалачукПятница, 11 ноября 2022, 11:17
Минобороны РФ заявило, что российские войска полностью вышли из Херсона
Оккупанты покидают Херсон. Скриншот из видео пропагандистов

Министерство обороны России заявило, что все оккупационные войска вышли из Херсона и переправились на левый берег Днепра, не понеся при этом никаких потерь.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Дословно Минобороны России: "При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено".

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Детали: Сообщается, что отход российских захватчиков завершился в 5 утра 11 ноября.

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Темы: РосcияХерсонвойна
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