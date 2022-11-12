В Херсоне уже работает украинская городская и областная власть
В освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Facebook
Дословно Янушевич: "Господин президент, согласно вашему поручению докладываю. В город прибыли и начали выполнение обязанностей военные администрации Херсонской области, города Херсона и Херсонского района.
Также приступили к выполнению служебных обязанностей Национальная полиция и Служба безопасности Украины. ГСЧС проводит соответствующие мероприятия по разминированию. Занимаемся возвращением города к обычной жизнедеятельности".
Детали: Янушевич также опубликовал еще одно видео из центра Херсона, на котором видно людей с украинскими флагами, которые выкрикивают "Украина!".
Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
- В Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии.
- По состоянию на 12 ноября в Херсон вернулась украинская полиция.
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