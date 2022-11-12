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В Херсоне уже работает украинская городская и областная власть

Катерина ТищенкоСуббота, 12 ноября 2022, 17:49
Ярослав Янушевич в центре освобожденного Херсона, скриншот видео

В освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Facebook

Дословно Янушевич: "Господин президент, согласно вашему поручению докладываю. В город прибыли и начали выполнение обязанностей военные администрации Херсонской области, города Херсона и Херсонского района.

Также приступили к выполнению служебных обязанностей Национальная полиция и Служба безопасности Украины. ГСЧС проводит соответствующие мероприятия по разминированию. Занимаемся возвращением города к обычной жизнедеятельности".

Детали: Янушевич также опубликовал еще одно видео из центра Херсона, на котором видно людей с украинскими флагами, которые выкрикивают "Украина!".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • В Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии. 
  • По состоянию на 12 ноября в Херсон вернулась украинская полиция.

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Темы: ХерсонХерсонская областьдеоккупация
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