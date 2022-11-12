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Россияне придумали себе новую "столицу Херсонщины"

Роман ПетренкоСуббота, 12 ноября 2022, 09:40
Фото: Медиаплатформа "Вгору"

Россия после деоккупации Херсона назвала Геническ новой "столицей" оккупированной Херсонской области.

Источник: кремлевское издание ТАСС

Детали: Геническ был выбран временной столицей Херсонской области, там находятся основные органы власти, заявил так называемый "представитель" оккупационной "администрации региона".

Напомним: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон. В то же время в Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсоне находятся Силы специальных операций Вооруженных сил, другие украинские защитники – на подступах к городу.

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Темы: Херсонская областьоккупацияРосcияГеническ
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