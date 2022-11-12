Россияне придумали себе новую "столицу Херсонщины"
Суббота, 12 ноября 2022, 09:40
Россия после деоккупации Херсона назвала Геническ новой "столицей" оккупированной Херсонской области.
Источник: кремлевское издание ТАСС
Детали: Геническ был выбран временной столицей Херсонской области, там находятся основные органы власти, заявил так называемый "представитель" оккупационной "администрации региона".
Напомним:
- 9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон. В то же время в Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсоне находятся Силы специальных операций Вооруженных сил, другие украинские защитники – на подступах к городу.
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