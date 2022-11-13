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На освобожденной Херсонщине обнаружили пыточные оккупантов – МВД

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 21:10
Евгений Енин, фото из Facebook

На освобожденной территории Херсонщины обнаружены пыточные оккупантов, в частности в отделениях полиции.

Источник: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы наблюдаем традиционную картину для деоккупированных территорий – на территории полицейских управлений широко использовались так называемые пыточные, людей держали в абсолютно нечеловеческих условиях, расстреливались гуманитарные конвои. Я уже молчу о десятках имущественных преступлений оккупантов против мирного населения".

Детали: На просьбу уточнить места расположения выявленных пыточных Енин отметил, что в ближайшие дни, когда позволит ситуация с безопасностью, работники СМИ будут допущены к этим местам.

В то же время на вопрос о наличии в Херсонской области массовых захоронений, таких как в Буче и Изюме, заместитель министра сказал: "Пока рано говорить об этом. Но, по обычной практике, как только мы устанавливаем места массовых захоронений, мы сразу делаем все возможное для идентификации тел и надлежащего документирования военных преступлений".

Предыстория: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
  • Вместе с тем в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.
  • Власти призывают жителей освобожденной территории области эвакуироваться.

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Темы: МВДХерсонская областьдеоккупация
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