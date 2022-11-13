Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На освобожденной Херсонщине обнаружили пыточные оккупантов – МВД

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 20:10
На освобожденной Херсонщине обнаружили пыточные оккупантов – МВД
Евгений Енин, фото из Facebook

На освобожденной территории Херсонщины обнаружены пыточные оккупантов, в частности в отделениях полиции.

Источник: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы наблюдаем традиционную картину для деоккупированных территорий – на территории полицейских управлений широко использовались так называемые пыточные, людей держали в абсолютно нечеловеческих условиях, расстреливались гуманитарные конвои. Я уже молчу о десятках имущественных преступлений оккупантов против мирного населения".

Реклама:

Детали: На просьбу уточнить места расположения выявленных пыточных Енин отметил, что в ближайшие дни, когда позволит ситуация с безопасностью, работники СМИ будут допущены к этим местам.

В то же время на вопрос о наличии в Херсонской области массовых захоронений, таких как в Буче и Изюме, заместитель министра сказал: "Пока рано говорить об этом. Но, по обычной практике, как только мы устанавливаем места массовых захоронений, мы сразу делаем все возможное для идентификации тел и надлежащего документирования военных преступлений".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
  • Вместе с тем в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.
  • Власти призывают жителей освобожденной территории области эвакуироваться.

Темы: МВДХерсонская областьдеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
МВД
Кабмин уволил главу ГСЧС после внутренней проверки
Из Купянского района эвакуировали более полутысячи человек
Под Киевом из-за детонации во время экспертизы погибли 4 человека
Последние новости
20:14
Зеленский о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
Все новости...
Реклама: