На освобожденной Херсонщине обнаружили пыточные оккупантов – МВД

На освобожденной территории Херсонщины обнаружены пыточные оккупантов, в частности в отделениях полиции.

Источник: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы наблюдаем традиционную картину для деоккупированных территорий – на территории полицейских управлений широко использовались так называемые пыточные, людей держали в абсолютно нечеловеческих условиях, расстреливались гуманитарные конвои. Я уже молчу о десятках имущественных преступлений оккупантов против мирного населения".

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Детали: На просьбу уточнить места расположения выявленных пыточных Енин отметил, что в ближайшие дни, когда позволит ситуация с безопасностью, работники СМИ будут допущены к этим местам.

В то же время на вопрос о наличии в Херсонской области массовых захоронений, таких как в Буче и Изюме, заместитель министра сказал: "Пока рано говорить об этом. Но, по обычной практике, как только мы устанавливаем места массовых захоронений, мы сразу делаем все возможное для идентификации тел и надлежащего документирования военных преступлений".

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