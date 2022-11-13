Журналистов CNN и SkyNews лишили аккредитации за репортажи из Херсона

Ряд журналистов иностранных медиа лишили аккредитации из-за репортажей из освобожденного Херсона.

Источник: "Детектор медиа", Генштаб ВСУ

Детали: На официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ в воскресенье появилось сообщение, что "ряду представителей СМИ, которые нарушили правила работы в районе ведения боевых действий, отменено разрешение на работу, а их пресс-карты признаны недействительными".

Дословно Генштаб: "Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий.

Такие действия являются грубым нарушением требований приказа Главнокомандующего Вооруженных сил Украины №73 от 03.03.2022, а также соответствующих распоряжений военного командования".

Больше деталей: В Генштабе не назвали конкретные медиа, журналистов которых лишили аккредитации.

Источники "Детектор медиа" сообщают, что разрешение на работу отменили по меньшей мере шести журналистам съемочных групп, в том числе CNN и SkyNews.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме них, в Херсоне после освобождения также работали съемочные группы Суспільного и Hromadske. Также в эфире канала "Рада" было включение из Херсона.

Ранее о намерении лишить аккредитации журналистов CNN и SkyNews сообщила в разговоре с "Детектор медиа" пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Прямая речь Гуменюк: "Запрет существует для всех – он был объявлен на странице ОК "Юг", об этом сообщили официально. Пока что работа СМИ в Херсоне не предполагается в связи с опасностью. Так решило командование...

У меня сейчас есть информация о лишении аккредитации съемочных групп Sky News и CNN. Также есть информация об итальянском издании, которое также там было, но я жду дополнительной информации".

Предыстория: