Журналистов CNN и SkyNews лишили аккредитации за репортажи из Херсона
Ряд журналистов иностранных медиа лишили аккредитации из-за репортажей из освобожденного Херсона.
Источник: "Детектор медиа", Генштаб ВСУ
Детали: На официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ в воскресенье появилось сообщение, что "ряду представителей СМИ, которые нарушили правила работы в районе ведения боевых действий, отменено разрешение на работу, а их пресс-карты признаны недействительными".
Дословно Генштаб: "Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий.
Такие действия являются грубым нарушением требований приказа Главнокомандующего Вооруженных сил Украины №73 от 03.03.2022, а также соответствующих распоряжений военного командования".
Больше деталей: В Генштабе не назвали конкретные медиа, журналистов которых лишили аккредитации.
Источники "Детектор медиа" сообщают, что разрешение на работу отменили по меньшей мере шести журналистам съемочных групп, в том числе CNN и SkyNews.
Кроме них, в Херсоне после освобождения также работали съемочные группы Суспільного и Hromadske. Также в эфире канала "Рада" было включение из Херсона.
Ранее о намерении лишить аккредитации журналистов CNN и SkyNews сообщила в разговоре с "Детектор медиа" пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Прямая речь Гуменюк: "Запрет существует для всех – он был объявлен на странице ОК "Юг", об этом сообщили официально. Пока что работа СМИ в Херсоне не предполагается в связи с опасностью. Так решило командование...
У меня сейчас есть информация о лишении аккредитации съемочных групп Sky News и CNN. Также есть информация об итальянском издании, которое также там было, но я жду дополнительной информации".
Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.
- С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. Вместе с тем, в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.
- Власти призывают жителей освобожденной территории области эвакуироваться.