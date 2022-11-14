Зеленский приехал в Херсон
Понедельник, 14 ноября 2022, 10:16
Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.
Источник: "Украинская правда", The Kyiv Independent и The Jerusalem Post со ссылкой на Reuters
Детали: Зеленский находится с визитом в Херсоне, сообщает очевидец Reuters.
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Обновлено: Корреспонденты "Украинской правды" подтвердили приезд главы государства в освобожденный Херсон.
Кроме Зеленского в Херсоне глава ОП Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко и некоторые министры.
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Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.
- С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. Вместе с тем, в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.
- Власти призывают жителей освобожденной территории области эвакуироваться.