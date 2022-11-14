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Зеленский приехал в Херсон

Роман ПетренкоПонедельник, 14 ноября 2022, 10:16
Зеленский приехал в Херсон
Зеленский в Херсоне 14 ноября, все фото Назария Мазилюка, уп

Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Источник: "Украинская правда", The Kyiv Independent и The Jerusalem Post со ссылкой на Reuters

Детали: Зеленский находится с визитом в Херсоне, сообщает очевидец Reuters.

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Обновлено: Корреспонденты "Украинской правды" подтвердили приезд главы государства в освобожденный Херсон.

Кроме Зеленского в Херсоне глава ОП Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко и некоторые министры.

 

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Предыстория: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. Вместе с тем, в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.
  • Власти призывают жителей освобожденной территории области эвакуироваться.

Темы: ЗеленскийХерсондеоккупациявойна
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