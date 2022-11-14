Зеленский приехал в Херсон

Зеленский в Херсоне 14 ноября, все фото Назария Мазилюка, уп

Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Источник: "Украинская правда", The Kyiv Independent и The Jerusalem Post со ссылкой на Reuters

Детали: Зеленский находится с визитом в Херсоне, сообщает очевидец Reuters.

Обновлено: Корреспонденты "Украинской правды" подтвердили приезд главы государства в освобожденный Херсон.

Кроме Зеленского в Херсоне глава ОП Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко и некоторые министры.

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