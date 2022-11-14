Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский приехал в Херсон

Роман ПетренкоПонедельник, 14 ноября 2022, 11:16
Зеленский в Херсоне 14 ноября, все фото Назария Мазилюка, уп

Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Источник: "Украинская правда", The Kyiv Independent и The Jerusalem Post со ссылкой на Reuters

Детали: Зеленский находится с визитом в Херсоне, сообщает очевидец Reuters.

Обновлено: Корреспонденты "Украинской правды" подтвердили приезд главы государства в освобожденный Херсон.

Кроме Зеленского в Херсоне глава ОП Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко и некоторые министры.

 

 
 

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. Вместе с тем, в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.
  • Власти призывают жителей освобожденной территории области эвакуироваться.

Темы: ЗеленскийХерсондеоккупациявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне перебрасывают войска с херсонского на донецкое направление, хотят добиться успеха - ISW

США могут передать Украине дроны Gray Eagle, но в модифицированном варианте - CNN

Во вторник отключения будут в восьми областях и Киеве

Залужный: Украинские военные не примут никаких переговоров или компромиссов

Генассамблея ООН приняла резолюцию, где призвала Россию возместить нанесенный Украине ущерб

ЕС начал пересмотр принципов будущих отношений с Россией - СМИ

Все новости...
Кремль возмущен, что Зеленский "приехал на территорию России"
РосСМИ: В Турции проходят переговоры между представителями РФ и США
Зеленский: Мы готовы к миру, но миру для всей Украины
Залужный поблагодарил воинов ВСУ и напомнил высокую цену, которой освобожден Херсон
Последние новости
05:53
Зеленский участникам G20: Пришло время прекратить разрушительную войну России
05:08
Россияне перебрасывают войска с херсонского на донецкое направление, хотят добиться успеха - ISW
04:21
Оккупанты закрепляются на левом берегу Днепра, ведут разведку дронами - ОК "Юг"
03:58
ВСУ уничтожили на юге "С-300" и ЗРК "Тор-М2" - ОК "Юг"
02:37
На войне в Украине погиб канадский доброволец - СМИ
01:33
МАГАТЭ проверит безопасность 3 АЭС в Украине, а также приедет в Чернобыль
01:01
Оккупанты депортировали 11 тысяч детей в Россию - Зеленский
00:37
В Германии мужчине, который нашел чек на 4,6 млн евро, отблагодарили желейными мишками
00:20
Зеленский готовится обратиться к участникам "саммита G19"
00:09
Зеленский о резолюции Генассамблеи ООН: Репарации стали частью правовой реальности
Все новости...