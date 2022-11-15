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Зеленский участникам G20: Пришло время прекратить разрушительную войну России

Станислав ПогориловВторник, 15 ноября 2022, 05:53
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский в своем видео обращении участникам "Большой двадцатки" на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России.

Источник: AFP,  The Guardian

Прямая речь Зеленского: "Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена".

Детали: Выступая на саммите, Зеленский заявил, что Минска-3 не будет. "Мы не позволим России выжидать и наращивать свои силы", - сказал президент.

Ссылаясь на продолжающиеся боевые действия на украинской Запорожской атомной электростанции, Зеленский заявил, что никто не имеет права шантажировать мир ядерной катастрофой и что Россия превратила станцию в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент".

Также в своем обращении Зеленский предложил обмен пленными с Россией "всех на всех".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Индонезии стартовал саммит "Группы двадцати". Президент России Владимир Путин не выступит перед G20 даже онлайн.
  • В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к государствам "Большой двадцатки" с призывом исключить Российскую Федерацию из состава этой влиятельной группы.
  • Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах на Бали в понедельник согласились, что ядерное оружие никогда не должно использоваться, в том числе в Украине.

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Темы: война
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