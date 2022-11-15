Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский участникам G20: Пришло время прекратить разрушительную войну России

Станислав ПогориловВторник, 15 ноября 2022, 04:53
Зеленский участникам G20: Пришло время прекратить разрушительную войну России
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский в своем видео обращении участникам "Большой двадцатки" на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России.

Источник: AFP,  The Guardian

Прямая речь Зеленского: "Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена".

Реклама:

Детали: Выступая на саммите, Зеленский заявил, что Минска-3 не будет. "Мы не позволим России выжидать и наращивать свои силы", - сказал президент.

Ссылаясь на продолжающиеся боевые действия на украинской Запорожской атомной электростанции, Зеленский заявил, что никто не имеет права шантажировать мир ядерной катастрофой и что Россия превратила станцию в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент".

Также в своем обращении Зеленский предложил обмен пленными с Россией "всех на всех".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • В Индонезии стартовал саммит "Группы двадцати". Президент России Владимир Путин не выступит перед G20 даже онлайн.
  • В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к государствам "Большой двадцатки" с призывом исключить Российскую Федерацию из состава этой влиятельной группы.
  • Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах на Бали в понедельник согласились, что ядерное оружие никогда не должно использоваться, в том числе в Украине.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
война
"Садимся в лодки по 10 человек. А над нами летают российские СУшки". Командир спецподразделения ГУР Торкотюк об операциях в Черном море
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: