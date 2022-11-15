Зеленский участникам G20: Пришло время прекратить разрушительную войну России

Президент Владимир Зеленский в своем видео обращении участникам "Большой двадцатки" на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России.

Источник: AFP, The Guardian

Прямая речь Зеленского: "Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена".

Реклама:

Детали: Выступая на саммите, Зеленский заявил, что Минска-3 не будет. "Мы не позволим России выжидать и наращивать свои силы", - сказал президент.

Ссылаясь на продолжающиеся боевые действия на украинской Запорожской атомной электростанции, Зеленский заявил, что никто не имеет права шантажировать мир ядерной катастрофой и что Россия превратила станцию в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент".

Также в своем обращении Зеленский предложил обмен пленными с Россией "всех на всех".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: