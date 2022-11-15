Зеленский участникам G20: Пришло время прекратить разрушительную войну России
Президент Владимир Зеленский в своем видео обращении участникам "Большой двадцатки" на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России.
Источник: AFP, The Guardian
Прямая речь Зеленского: "Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена".
Детали: Выступая на саммите, Зеленский заявил, что Минска-3 не будет. "Мы не позволим России выжидать и наращивать свои силы", - сказал президент.
Ссылаясь на продолжающиеся боевые действия на украинской Запорожской атомной электростанции, Зеленский заявил, что никто не имеет права шантажировать мир ядерной катастрофой и что Россия превратила станцию в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент".
Также в своем обращении Зеленский предложил обмен пленными с Россией "всех на всех".
Что предшествовало:
- В Индонезии стартовал саммит "Группы двадцати". Президент России Владимир Путин не выступит перед G20 даже онлайн.
- В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к государствам "Большой двадцатки" с призывом исключить Российскую Федерацию из состава этой влиятельной группы.
- Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах на Бали в понедельник согласились, что ядерное оружие никогда не должно использоваться, в том числе в Украине.