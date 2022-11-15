Зеленський учасникам G20: Настав час припинити руйнівну війну Росії
Президент Володимир Зеленський у своєму відео зверненні учасникам "Великої двадцятки" на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії.
Джерело: AFP, The Guardian
Пряма мова Зеленського: "Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена".
Деталі: Виступаючи на саміті, Зеленський заявив, що Мінська-3 не буде. "Ми не дозволимо Росії вичікувати і нарощувати свої сили", - сказав президент.
Посилаючись на триваючі бойові дії на українській Запорізькій атомній електростанції, Зеленський заявив, що ніхто не має права шантажувати світ ядерною катастрофою і що Росія перетворила станцію в "радіоактивну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент".
Також у своєму зверненні Зеленський запропонував обмін полоненими з Росією "всіх на всіх".
Що передувало:
- В Індонезії стартував саміт "Групи двадцяти". Президент Росії Володимир Путін не виступить перед G20 навіть онлайн.
- У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звернення до держав "Великої двадцятки" з закликом виключити Російську Федерацію зі складу цієї впливової групи.
- Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін на переговорах на Балі у понеділок погодилися, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні.