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Зеленський учасникам G20: Настав час припинити руйнівну війну Росії

Станіслав ПогоріловВівторок, 15 листопада 2022, 05:53
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський у своєму відео зверненні учасникам "Великої двадцятки" на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії.

Джерело: AFP,  The Guardian

Пряма мова Зеленського: "Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена".

Деталі: Виступаючи на саміті, Зеленський заявив, що Мінська-3 не буде. "Ми не дозволимо Росії вичікувати і нарощувати свої сили", - сказав президент.

Посилаючись на триваючі бойові дії на українській Запорізькій атомній електростанції, Зеленський заявив, що ніхто не має права шантажувати світ ядерною катастрофою і що Росія перетворила станцію в "радіоактивну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент".

Також у своєму зверненні Зеленський запропонував обмін полоненими з Росією "всіх на всіх".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • В Індонезії стартував саміт "Групи двадцяти". Президент Росії Володимир Путін не виступить перед G20 навіть онлайн.
  • У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звернення до держав "Великої двадцятки" з закликом виключити Російську Федерацію зі складу цієї впливової групи.
  • Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін на переговорах на Балі у понеділок погодилися, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні.

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Теми: війна
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