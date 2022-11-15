Зеленський учасникам G20: Настав час припинити руйнівну війну Росії

Президент Володимир Зеленський у своєму відео зверненні учасникам "Великої двадцятки" на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії.

Джерело: AFP, The Guardian

Пряма мова Зеленського: "Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена".

Деталі: Виступаючи на саміті, Зеленський заявив, що Мінська-3 не буде. "Ми не дозволимо Росії вичікувати і нарощувати свої сили", - сказав президент.

Посилаючись на триваючі бойові дії на українській Запорізькій атомній електростанції, Зеленський заявив, що ніхто не має права шантажувати світ ядерною катастрофою і що Росія перетворила станцію в "радіоактивну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент".

Також у своєму зверненні Зеленський запропонував обмін полоненими з Росією "всіх на всіх".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ