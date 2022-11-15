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Ракеты попали в жилые дома в центре Киева, есть погибшая

Татьяна Лозовенко, Соня ЛукашоваВторник, 15 ноября 2022, 17:03
Место попадания в центре Киева, фото из Facebook Игоря Клименко

15 ноября ПВО сбила 4 ракеты над Киевом, есть два попадания российских ракет в жилые дома в центре города, есть одна погибшая.

Источник: УП, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, Київська міська військова адмінстрація в Telegram, комментарий ГСЧС

Детали: Жители левого и правого берега сообщили о звуках взрывов, которые раздались в столице. На Киевщине объявлена воздушная тревога. 

Обновлено в 17:55: В ГСЧС сообщили УП, что погибшая – женщина, жительница дома в Печерском районе, в который попал осколок ракеты. Другие жители не пострадали. Информации о людях под завалами нет. На месте работают спасатели и полиция. Пожар уже потушили.

Также осколок ракеты попал в еще один дом в Печерском районе. Там пострадавших нет, разрушена квартира. В Оболонском районе осколок упал на фундамент заброшенной стройки.

Обновлено в 17:02: Киевская городская военная админстрация сообщила об одной жертве в результате попадания в жилой дом Печерского района

Обновлено в 16:10: Мэр Виталий Кличко сообщил о еще одном попадании в Печерском районе, в частности в многоэтажку.

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Обновлено в 15:55: Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что зафиксировано два попадания российских ракет. Вражеское оружие поразило жилые дома. 

Обновлено в 15:35: Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе было попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Медики и спасатели на месте попаданий. 

Киевская городская военная админстрация сообщила о сбитии 4 ракет над Киевом. В столице зафиксировано два взрыва.

Обновлено в 15:25: В городе сработала ПВО.

Почему это важно: Последний раз российские оккупанты наносили удары по Киеву 18 октября. Массированные удары по Украине возобновились после того, как президент Владимир Зеленский объявил план мирного урегулирования войны в выступлении перед участниками "Группы двадцати".

Предыстория: Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщили о массовом запуске ракет с территории России –  в 15 областях Украины объявлена воздушная тревога. 

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Темы: КиеввзрывПВОвоздушная тревога
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