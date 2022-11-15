В 11 областях и Киеве зафиксированы вражеские "прилеты", поражены энергообъекты

Кроме Киева, ракетные удары 15 ноября нанесены по Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областям.

Источник: главы ОВА и мэры городов в ряде областей

Детали: Городской глава Ровно Александр Третяк заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры города Ровно. Некоторые части города остались без электроэнергии.

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Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что "часть области и города Ровно – без света".

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил о взрывах в Ковельском районе.

"Имеем попадание по объекту энергетической инфраструктуры в районе Ковеля. Информацию о потерпевших выясняем. На месте работают соответствующие службы. В этой связи на Волыни возможны перебои с электроснабжением. Запаситесь всем необходимым: вода, фонарики, павербанки", – добавил Погуляйко.

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Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил: "Имеем 2 прилета по Хмельницкой ТО. В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение".

В Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры, сообщил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что по энергетической структуре структуре города нанесены два вражеских удара, весь город остался без электроснабжения. Житомирская ОВА сообщила, что из-за вражеских ударов по Житомирщине и по всей стране в ближайшее время в области может быть введено аварийное отключение электроэнергии.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил: "Вражеские ракетные удары не обошли и нас. 2 прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе. Жертв нет".

Городской глава Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Вилкул сообщил о нескольких ракетных ударах, хотя силы ПВО тоже сработали.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о "прилете" в Кременчугском районе. Также поражен объект инфраструктуры.

В связи с массированными ракетными ударами по всей Украине в Полтавской области введены аварийные отключения электроэнергии на все 10 очередей.

Также прогремели взрывы во Львове и Харькове, там начались проблемы с энергоснабжением.

Несколько домов повреждено ударами в столице. Кроме того, по меньшей мере половина абонентов в Киеве остались без электроэнергии из-за вражеских атак.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба также сообщил о "прилетах" на Киевщине и критической ситуации с электроснабжением. Российская ракета упала в одном из населенных пунктов в Киевской области, повредив порядка 10 домов.

Силы ПВО сработали в Киеве, в Житомирской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской, Тернопольской и Ивано-Франковской, Одесской областях.

Над Одесской областью силы ПВО сбили 8 "Шахедов" и 1 ракету "Калибр", сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, в результате массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины вводятся экстренные графики отключений электроэнергии и в Одессе и некоторых районах области.

По данным Воздушных сил ВСУ, 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине порядка 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.