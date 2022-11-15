Украина после массированной атаки ждет реакции от G20
Вторник, 15 ноября 2022, 18:21
Глава МИД Дмитрий Кулеба ждет реакции от саммита "Большой двадцатки" реакции на массированный ракетный удар России по Украине 15 ноября.
Источник: Кулеба в Twitter
Прямая речь Кулебы: "Россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры.
Я жду принципиальной реакции саммита "Группы двадцати". И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам".
Станьте на сторону людей, а не военных преступников".
Предыстория:
- Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
- Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
- Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине порядка 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.