Украина после массированной атаки ждет реакции от G20

Глава МИД Дмитрий Кулеба ждет реакции от саммита "Большой двадцатки" реакции на массированный ракетный удар России по Украине 15 ноября.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры.

Я жду принципиальной реакции саммита "Группы двадцати". И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам".

Станьте на сторону людей, а не военных преступников".

Предыстория: