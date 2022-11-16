Взрывы в Польше: Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты из России
Президент Штатов Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, была выпущена из России.
Источник: заявление Байдена, цитирует The Guardian
Детали: Президент США Джо Байден пообщался с журналистами после экстренной встречи с лидерами НАТО и G7 на Бали.
Байден заявил, что группа будет поддерживать Польшу в расследовании инцидента.
Он подчеркнул, что сначала хочет выяснить, "что произошло", а затем определиться со "следующим шагом".
Отвечая на вопрос, была ли ракета выпущена из России, Байден сказал: "Есть предварительная информация, которая отрицает это. Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование.
Но по линиям траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы увидим".
Кроме того, он назвал "абсолютно бессовестными" ракетные обстрелы Украины со стороны России.
Предыстория:
- Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
- Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.
- Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территорию страны во второй половине дня во вторник упала ракета российского производства.
- Байден во время телефонного разговора с польским визави Анджеем Дудой предложил тому поддержку в расследовании взрывов у границы с Украиной, вероятно вызванных российскими ракетами.
- Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства.