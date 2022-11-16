Взрывы в Польше: Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты из России

Президент Штатов Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, была выпущена из России.

Источник: заявление Байдена, цитирует The Guardian

Детали: Президент США Джо Байден пообщался с журналистами после экстренной встречи с лидерами НАТО и G7 на Бали.

Байден заявил, что группа будет поддерживать Польшу в расследовании инцидента.

Он подчеркнул, что сначала хочет выяснить, "что произошло", а затем определиться со "следующим шагом".

Отвечая на вопрос, была ли ракета выпущена из России, Байден сказал: "Есть предварительная информация, которая отрицает это. Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование.

Но по линиям траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы увидим".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, он назвал "абсолютно бессовестными" ракетные обстрелы Украины со стороны России.

Предыстория: