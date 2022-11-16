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Взрывы в Польше: Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты из России

Ольга ГлущенкоСреда, 16 ноября 2022, 03:38
Взрывы в Польше: Байден назвал маловероятным запуск ракеты из России
Байден, скриншот видео

Президент Штатов Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, была выпущена из России.

Источник: заявление Байдена, цитирует The Guardian

Детали: Президент США Джо Байден пообщался с журналистами после экстренной встречи с лидерами НАТО и G7 на Бали.

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Байден заявил, что группа будет поддерживать Польшу в расследовании инцидента.

Он подчеркнул, что сначала хочет выяснить, "что произошло", а затем определиться со "следующим шагом".

Отвечая на вопрос, была ли ракета выпущена из России, Байден сказал: "Есть предварительная информация, которая отрицает это. Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование.

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Но по линиям траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы увидим".

Кроме того, он назвал "абсолютно бессовестными" ракетные обстрелы Украины со стороны России.

Предыстория:

  • Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
  • Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.
  • Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территорию страны во второй половине дня во вторник упала ракета российского производства.
  • Байден во время телефонного разговора с польским визави Анджеем Дудой предложил тому поддержку в расследовании взрывов у границы с Украиной, вероятно вызванных российскими ракетами.
  • Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства.

Темы: БайденПольшаРосcиявзрыв
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