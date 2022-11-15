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Харьков и область полностью обесточены по крайней мере до утра – ОВА

Катерина ТищенкоВторник, 15 ноября 2022, 20:09
Олег Синегубов, фото из Facebook

Харьков и область из-за российских ударов остались без электроснабжения как минимум до утра среды.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Света нет ни в городе Харькове, ни в одном населенном пункте области...

Мы анализируем, сколько нам нужно будет времени для восстановления электроэнергии в области. Наверное, до утра точно не будет электроэнергии".

Детали: Относительно ситуации с водой глава ОГА отметил, что пока водоснабжение есть, однако, если не удастся восстановить электроснабжение в течение 10-12 часов, насосы водоканала будут запущены в аварийном режиме.

По его словам, оккупанты во вторник нанесли по Харькову 2 ракетных удара типа С300, по Чугуевскому району – 4.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего нарушилось электроснабжение.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
  • Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
  • Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине порядка 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.

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Темы: Харьковская областьХарьковэлектроэнергиявойна
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