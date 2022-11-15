Харьков и область полностью обесточены по крайней мере до утра – ОВА

Харьков и область из-за российских ударов остались без электроснабжения как минимум до утра среды.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Света нет ни в городе Харькове, ни в одном населенном пункте области...

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Мы анализируем, сколько нам нужно будет времени для восстановления электроэнергии в области. Наверное, до утра точно не будет электроэнергии".

Детали: Относительно ситуации с водой глава ОГА отметил, что пока водоснабжение есть, однако, если не удастся восстановить электроснабжение в течение 10-12 часов, насосы водоканала будут запущены в аварийном режиме.

По его словам, оккупанты во вторник нанесли по Харькову 2 ракетных удара типа С300, по Чугуевскому району – 4.

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Что предшествовало: Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего нарушилось электроснабжение.

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