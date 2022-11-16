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Если мы переживем эту зиму, мы точно победим в этой войне – Зеленский

Алена МазуренкоСреда, 16 ноября 2022, 20:47

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина победит в войне с Россией, если переживет зиму, потому что у агрессора заканчивается оружие.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в эфире телемарафона

Прямая речь: "Если мы переживем эту зиму - а мы ее переживем - мы точно победим в этой войне.

Поверьте, это (удары по энергетике - ред.) - самое мощное оружие, которое осталось у России, из тех, что она уже применила или собирается".

Предыстория:

  • Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
  • Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
  • Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине порядка 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияоккупация
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