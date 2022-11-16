Если мы переживем эту зиму, мы точно победим в этой войне – Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина победит в войне с Россией, если переживет зиму, потому что у агрессора заканчивается оружие.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в эфире телемарафона

Прямая речь: "Если мы переживем эту зиму - а мы ее переживем - мы точно победим в этой войне.

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Поверьте, это (удары по энергетике - ред.) - самое мощное оружие, которое осталось у России, из тех, что она уже применила или собирается".

Предыстория:

Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.

Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине порядка 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.