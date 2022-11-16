Если мы переживем эту зиму, мы точно победим в этой войне – Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина победит в войне с Россией, если переживет зиму, потому что у агрессора заканчивается оружие.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в эфире телемарафона

Прямая речь: "Если мы переживем эту зиму - а мы ее переживем - мы точно победим в этой войне.

Поверьте, это (удары по энергетике - ред.) - самое мощное оружие, которое осталось у России, из тех, что она уже применила или собирается".

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