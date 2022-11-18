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Путин собрал Совбез поговорить о гражданской обороне

Ирина БалачукПятница, 18 ноября 2022, 12:44
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 18 ноября обсудил вопросы совершенствования гражданской обороны.

Источник: сайт Кремля

Дословно Кремль: "На совещании с постоянными членами Совета безопасности обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны".

Предыстория:

  • Россия 24 февраля напала на Украину. Страна-агрессор оккупировала часть украинской территории, в то же время защитники смогли прогнать захватчиков из Киевской, Сумской, части Харьковской области и из одного из стратегических городов для россиян – Херсона. Бои за освобождение остальной территории Украины продолжаются. 
  • Не имея успехов на поле боя, Россия терроризирует мирное население Украины, разрушая энергетическую, транспортную и другую гражданскую инфраструктуру.
  • В Кремле заявили, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.
  • Президент Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов. 
  • Россия ответила десятком ракет на каждый пункт мирного плана Украины. 15 ноября РФ нанесла самый массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины с 24 февраля 2022 года.
  • Украинские власти неоднократно подчеркивали: переход к стадии дипломатических переговоров возможен только при условии выхода российских войск за пределы границ Украины по состоянию на 1991 год.
  • МИД РФ заявил, что Россия "не приемлет предварительных условий для начала переговоров по Украине", в частности о необходимости вывода российских войск.

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Темы: Путинвойна
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