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После расследования УП силовики взялись за главу Днепропетровской ОГА Резниченко

Алена МазуренкоСреда, 2 ноября 2022, 17:12
фото: FB Резніченко

Прокуроры САП зарегистрировали производство после расследования УП и "Схем" о близкой подруге руководителя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, чьей компании выделили 1,5 млрд гривен на дороги в области.

Источник: пресс-служба САП в ответ на запрос "Украинской правды" 

Дословно: "Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам обработки информации, обнародованной в журналистских расследованиях "Фитнес-тренер на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОГА стала самой богатой во время войны" и "Большое восстановление. Руководитель Днепропетровщины платит бюджетные миллиарды своей спутнице - расследование", в Единый реестр досудебных расследований 02.11.2022 внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных: 

  • ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия - ред,)
  • ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере - ред.) УК Украины".

Детали: Досудебное расследование поручили детективам НАБУ.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что сейчас Резниченко не является подозреваемым или обвиняемым по уголовным производствам, где процессуальное руководство осуществляет САП.

По состоянию на 17.10 сам Резниченко на расследование публично никак не отреагировал.

Также расследование в отношении Резниченко и его подруги опубликовал проект "Схемы".

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Напомним: 

  • 2 ноября "Украинская правда" опубликовала расследование о выделении компании близкой подруги руководителя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко 1,5 млрд гривен на дороги в области.

Узнать больше: Фитнес-тренерка на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОГА стала самой богатой во время войны

Темы: Днепропетровская областьАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
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