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После расследования УП силовики взялись за главу Днепропетровской ОГА Резниченко

Алена МазуренкоСреда, 2 ноября 2022, 16:12
После расследования УП силовики взялись за главу Днепропетровской ОГА Резниченко
фото: FB Резніченко

Прокуроры САП зарегистрировали производство после расследования УП и "Схем" о близкой подруге руководителя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, чьей компании выделили 1,5 млрд гривен на дороги в области.

Источник: пресс-служба САП в ответ на запрос "Украинской правды" 

Дословно: "Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам обработки информации, обнародованной в журналистских расследованиях "Фитнес-тренер на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОГА стала самой богатой во время войны" и "Большое восстановление. Руководитель Днепропетровщины платит бюджетные миллиарды своей спутнице - расследование", в Единый реестр досудебных расследований 02.11.2022 внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных: 

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  • ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия - ред,)
  • ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере - ред.) УК Украины".

Детали: Досудебное расследование поручили детективам НАБУ.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что сейчас Резниченко не является подозреваемым или обвиняемым по уголовным производствам, где процессуальное руководство осуществляет САП.

По состоянию на 17.10 сам Резниченко на расследование публично никак не отреагировал.

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Также расследование в отношении Резниченко и его подруги опубликовал проект "Схемы".

Напомним: 

  • 2 ноября "Украинская правда" опубликовала расследование о выделении компании близкой подруги руководителя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко 1,5 млрд гривен на дороги в области.

Узнать больше: Фитнес-тренерка на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОГА стала самой богатой во время войны

Темы: Днепропетровская областьАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
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