В Одессе создадут пункты обогрева и не исключают, что еду придется готовить на огне

Геннадий Труханов на встрече с председателями ОСМД, власти Одессы

В Одессе на зиму хотят создать стационарные пункты обогрева возле жилых домов из-за обстрелов энергетической системы Украины со стороны России.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов на встрече с главами ОСМД, городские власти Одессы

Прямая речь Труханова: "Впереди зимний период. В условиях, когда враг регулярно обстреливает нашу критическую инфраструктуру, город должен быть готовым к любой чрезвычайной ситуации.

Сегодня городские власти определили 141 объект для обустройства стационарных пунктов обогрева. Это 67 убежищ, 68 учебных заведений и мобильные пункты обогрева".

Детали: Городской зелентрест уже заготовил 400 кубических метров дров. Процесс продолжается.

Труханов попросил руководителей ОСМД города продумать, как они могут подготовить свои дома к тяжелому сезону: закупить генераторы и печи булерьяны, обустроить на придомовой территории места для приготовления еды, а также сделать запасы воды и продуктов питания.

Этому предшествовало: Пункты обогрева планируют открыть в Харькове, Киеве и Киевской области.

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Центральная власть также призвала украинцев самостоятельно закупать вещи, которые могут понадобиться этой зимой, ведь из-за атак могут пропасть и электроэнергия, и централизованное отопление.