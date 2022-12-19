В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома

В Киеве из-за значительных ограничений в электроэнергии без стабильного питания 10 котельных, перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко

Прямая речь: "В связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, "Укрэнерго" применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому сейчас без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы.

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В результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города. Энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме".

Детали: Кличко указал адреса пунктов обогрева, расположенных ближе всего к домам, где могут быть проблемы с теплом.

Дарницкий район:

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Школа I-III ступеней №280, ул.Евгения Харченко 23Б

Учебно-научный Институт N3 Национальной Академии Внутренних Дел, ул.Коллекторная, 4 (палатка)

Святошинский район:

Территориальный центр, ул.Жмеринская,22а

Средняя общеобразовательная школа №215, ул.Жмеринская, 20.

Средняя общеобразовательная школа №253, ул.Жмеринская, 34.

Специализированная школа №76 ул.Жмеринская, 8

Шевченковский район:

Школа №82, ул. Шпака, 4

Заведение дошкольного образования №488, ул. Капнист, 10

Школа №102, ул. Шулявская 10-12

Профессиональный колледж "Универсум", пер. Политехнический, 3-А

Соломенский район:

Школа №69, ул. Донецкая, 25

Школа № 64, ул. Ушинского, 32

Школа №43, ул. Преображенская, 17

Лицей №144, просп. Лобановского, 6

Кроме имеющихся, дополнительные пункты обогрева развернут по адресам:

ул. Шпака, 2, просп. Воздухофлотский, 41 (палатка)

на углу улиц Жмеринской и Бетховена.

Кличко заверил, что все более 430 развернутых в городе пунктов обогрева работают круглосуточно.

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