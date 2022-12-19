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В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома

Елена РощинаПонедельник, 19 декабря 2022, 22:27
В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома
Виталий Кличко, фото Global Images Ukraine via Getty Images

В Киеве из-за значительных ограничений в электроэнергии без стабильного питания 10 котельных, перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко

Прямая речь: "В связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, "Укрэнерго" применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому сейчас без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы. 

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В результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города. Энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме".

Детали: Кличко указал адреса пунктов обогрева, расположенных ближе всего к домам, где могут быть проблемы с теплом.

Дарницкий район:

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  • Школа I-III ступеней №280, ул.Евгения Харченко 23Б
  • Учебно-научный Институт N3 Национальной Академии Внутренних Дел, ул.Коллекторная, 4 (палатка)

Святошинский район:

  • Территориальный центр, ул.Жмеринская,22а
  • Средняя общеобразовательная школа №215, ул.Жмеринская, 20.
  • Средняя общеобразовательная школа №253, ул.Жмеринская, 34.
  • Специализированная школа №76 ул.Жмеринская, 8

Шевченковский район:

  • Школа №82, ул. Шпака, 4
  • Заведение дошкольного образования №488, ул. Капнист, 10
  • Школа №102, ул. Шулявская 10-12
  • Профессиональный колледж "Универсум", пер. Политехнический, 3-А

Соломенский район:

  • Школа №69, ул. Донецкая, 25
  • Школа № 64, ул. Ушинского, 32
  • Школа №43, ул. Преображенская, 17
  • Лицей №144, просп. Лобановского, 6

Кроме имеющихся, дополнительные пункты обогрева развернут по адресам: 

  • ул. Шпака, 2, просп. Воздухофлотский, 41 (палатка)
  • на углу улиц Жмеринской и Бетховена.

Кличко заверил, что все более 430 развернутых в городе пунктов обогрева работают круглосуточно.

Предыстория: 

Темы: Киевэлектроэнергияотоплениепункты обогрева
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