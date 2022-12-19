В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома
В Киеве из-за значительных ограничений в электроэнергии без стабильного питания 10 котельных, перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах.
Источник: городской глава столицы Виталий Кличко
Прямая речь: "В связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, "Укрэнерго" применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому сейчас без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы.
В результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города. Энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме".
Детали: Кличко указал адреса пунктов обогрева, расположенных ближе всего к домам, где могут быть проблемы с теплом.
Дарницкий район:
- Школа I-III ступеней №280, ул.Евгения Харченко 23Б
- Учебно-научный Институт N3 Национальной Академии Внутренних Дел, ул.Коллекторная, 4 (палатка)
Святошинский район:
- Территориальный центр, ул.Жмеринская,22а
- Средняя общеобразовательная школа №215, ул.Жмеринская, 20.
- Средняя общеобразовательная школа №253, ул.Жмеринская, 34.
- Специализированная школа №76 ул.Жмеринская, 8
Шевченковский район:
- Школа №82, ул. Шпака, 4
- Заведение дошкольного образования №488, ул. Капнист, 10
- Школа №102, ул. Шулявская 10-12
- Профессиональный колледж "Универсум", пер. Политехнический, 3-А
Соломенский район:
- Школа №69, ул. Донецкая, 25
- Школа № 64, ул. Ушинского, 32
- Школа №43, ул. Преображенская, 17
- Лицей №144, просп. Лобановского, 6
Кроме имеющихся, дополнительные пункты обогрева развернут по адресам:
- ул. Шпака, 2, просп. Воздухофлотский, 41 (палатка)
- на углу улиц Жмеринской и Бетховена.
Кличко заверил, что все более 430 развернутых в городе пунктов обогрева работают круглосуточно.
Предыстория:
- В ночь с 18 на 19 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", 30 из которых уничтожили Силы обороны. Киев атаковали 23 дрона-камикадзе, 18 из них были сбиты. Было попадание в объект инфраструктуры.
- После этой атаки в Киеве без отопления днем были около 3% потребителей.
- По состоянию на вечер понедельника некоторые потребители в столице были без света по меньшей мере 10 часов.