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Пограничники рассказали, как белорусские РЭБ охотятся за украинскими дронами

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 14:17
иллюстративное фото Минобороны Беларуси

На территории Беларуси используются мощные средства радиолокационной борьбы, чтобы усложнить Украине работу по наблюдению за границей, а также для провокаций против Сил обороны нашей страны.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Государственная пограничная служба Украины фиксирует, что по ту сторону границы активно работают подразделения радиолокационной борьбы, что в первую очередь нацелено на недопущение наблюдения Силами обороны Украины за линией государственной границы.

В частности, их средства РЭБ пытаются подавить работу наших беспилотников, а нередко и перехватить управление БпЛА, которые мы используем.

В то же время мы не создаем никаких провокаций на границе. В отличие от соседней страны, которая постоянно пытается обвинить в чем-то наше государство, мы исключительно обороняемся.

Беларусь же, фактически, является сателлитом РФ, предоставляющим свою территорию, полигоны, базу для подразделений ВС РФ. Откуда постоянная угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе и с применением ударных БпЛА.  В то же время удивляет, как они пытаются перебросить ответственность за усиление напряжения на Украину.

Недавно белорусский пограничный комитет показывал украинские укрепления и почему-то удивлялся им, но они должны понимать: пока Беларусь будет под влиянием РФ, мы будем делать все, чтобы обеспечить нашу безопасность.

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Кроме усиления этого направления пограничными подразделениями и другими составляющими Сил обороны, то есть живой силой, происходит и непосредственное укрепление границы и в приграничье.

В том числе обустраиваются инженерные заграждения, а украинские военные минируют отдельные участки. Это делается не для захвата Беларуси, а чтобы защититься от агрессоров.

Кроме того уничтожаются все возможные пути, чтобы усложнить любую попытку продвижения войск с целью агрессии против нашей страны.

Украина не развязывала этой войны, но, к сожалению, Беларусь является той страной, которая поддерживает Россию. Именно поэтому происходит укрепление по линии границы на всей протяженности с Республикой Беларусь (это 1084 км -ред.)".

Детали: В то же время, как объясняет Демченко, ситуация на границе с Беларусью, к счастью, остается на данный момент контролируемой.

Если говорить о белорусской стороне, то пограничники пока не отмечают ни изменений в количественном составе подразделений вооруженных сил РБ вблизи границы с Украиной, ни изменений в характере их действий, отметил спикер Пограничной службы.

Но этому участку продолжает уделяться очень значительное внимание, потому что те действия, которые совершает Россия и Беларусь не исключают агрессии против Украины. В частности, они наращивают свою так называемую региональную группировку войск союзного государства.

Темы: БеларусьПограничная службавойна
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