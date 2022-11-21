Дубинки и лампа накаливания: в Херсоне нашли новые пыточные россиян

В освобожденном от россиян Херсоне правоохранители нашли новые пыточные – всего известно о как минимум четырех местах содержания украинцев, которые оккупанты обустроили в изоляторе временного содержания, СИЗО и райотделе полиции.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: По данным следствия, во время оккупации Херсона российские военные и представители спецслужб России в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и в одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

Правоохранители обнаружили так называемые удостоверения представителей оккупационной полиции, графики дежурств, расклеенные отметки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск". Изъяты части резиновых дубинок, деревянная бита, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампа накаливания и пули со стен.

По информации прокуратуры, в камерах и подвалах в отношении людей применялись различные методы пыток, физическое и психологическое насилие. Во время проведения следственных действий с потерпевшим в подвале одного из офисных зданий, где оккупанты также устроили пыточную, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.

Следствие устанавливает всех пострадавших и места расположения других пыточных. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного дела по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Предыстория:

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13 ноября в МВД сообщили, что на освобожденной территории Херсонщины обнаружены пыточные оккупантов, в частности в отделениях полиции.

16 ноября СБУ сообщила, что во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне обнаружили пыточную, где российские оккупанты допрашивали и пытали проукраински настроенных херсонцев.

Что этому предшествовало: