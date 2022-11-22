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В Киево-Печерскую Лавру пришли СБУ, полиция и Нацгвардия

Валентина РоманенкоВторник, 22 ноября 2022, 07:39
В Киево-Печерскую Лавру пришли СБУ, полиция и Нацгвардия
фото СБУ

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

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В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.

Поэтому указанные мероприятия проводятся для:

- недопущения использования Лавры как центра "русского мира";

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- проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д;

- обеспечение безопасности населения от провокаций и террористических актов".

 

Детали: Объясняется, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

- проводят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обороту предметов;

- осуществляют проверку лиц на территории Лавры по их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Спецслужба отмечает, что все действия происходят в рамках действующего законодательства.

Отдельно подчеркнуто, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

 

Предыстория:

  • На территории Киево-Печерской Лавры молились за Россию. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что материалы уже изучает Служба безопасности.
  • Позже украинская спецслужба открыла уголовное производство из-за российской пропаганды, которая звучала на территории Киево-Печерской Лавры.

Темы: СБУцерковьУПЦ МП
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