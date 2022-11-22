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Ударами по мирным городам Россия хочет спровоцировать очередной кризис беженцев в Европе – Ермак

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 16:16
Ударами по мирным городам Россия хочет спровоцировать очередной кризис беженцев в Европе – Ермак
АНДРЕЙ ЕРМАК, ФОТО GETTY IMAGES

Ракетными ударами по мирным городам РФ хочет спровоцировать очередной кризис беженцев в Европе, благодаря которому усилить давление на Украину и склонить ее к переговорам.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Twitter

Прямая речь: "Удары по мирным городам, по гражданским объектам, угрозы и шантаж – элементы российской стратегии. Цель очевидна: вызвать масштабную гуманитарную катастрофу, спровоцировать очередной кризис беженцев в Европе. Или принудить к миру Украину, или принудить Запад принуждать Украину к миру".

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Что этому предшествовало: 15 ноября Россия нанесла ракетные удары по энергообъектам в Киеве, Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

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Темы: Андрей ЕрмакобстрелУкраинабеженцы
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