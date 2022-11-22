Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ударами по мирным городам Россия хочет спровоцировать очередной кризис беженцев в Европе – Ермак

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 17:16
АНДРЕЙ ЕРМАК, ФОТО GETTY IMAGES

Ракетными ударами по мирным городам РФ хочет спровоцировать очередной кризис беженцев в Европе, благодаря которому усилить давление на Украину и склонить ее к переговорам.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Twitter

Прямая речь: "Удары по мирным городам, по гражданским объектам, угрозы и шантаж – элементы российской стратегии. Цель очевидна: вызвать масштабную гуманитарную катастрофу, спровоцировать очередной кризис беженцев в Европе. Или принудить к миру Украину, или принудить Запад принуждать Украину к миру".

Читайте также: Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам

Что этому предшествовало: 15 ноября Россия нанесла ракетные удары по энергообъектам в Киеве, Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

Темы: Андрей ЕрмакобстрелУкраинабеженцы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, обновленоРакетный удар по Киевской области: есть погибший и десятки пострадавших

По всему Киеву приостановили водоснабжение – Кличко

В Молдове начались перебои со светом из-за ракетного удара РФ по Украине

обновлено от 12:40Взлетели стратегические бомбардировщики РФ, не менее 15 пусков ракет по Украине

Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

Кличко не исключил эвакуации части Киева: "Самая тяжелая зима со времен Второй мировой"

Все новости...
Андрей Ермак
Ермак концентрирует на себе госвласть, а приближенные люди получают все больше должностей - Bihus.Іnfo
Партнер и подчиненный Ермака проигнорировали вопрос, как получили должности в набсовете "Укрнафты"
Ермак о прогнозах относительно конца войны весной: Звучит как мечта
Последние новости
16:03
фото, обновленоРакетный удар по Киевской области: есть погибший и десятки пострадавших
16:02
Черниговская, Одесская и Кировоградская области - без света
15:44
Данилов Кремлю: Обстрелы не приблизят переговоры, только через прицел
15:19
обновлено от 15:13Киевское метро меняло режим работы: работало как укрытие
15:17
Каждый час вырубают 4 гектара лесов Карпат: Greenpeace бьет тревогу
15:15
По всему Киеву приостановили водоснабжение – Кличко
15:11
Послы западных государств отреагировали на новый ракетный удар РФ по Украине
15:10
В Молдове начались перебои со светом из-за ракетного удара РФ по Украине
15:07
В Харькове пропал свет
15:03
Куда сообщить о коллаборантах? Нацполиция запустила чат-бот
Все новости...