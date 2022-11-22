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Ударами по мирних містах Росія хоче спровокувати чергову кризу біженців у Європі – Єрмак

"Українська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 17:16
АНДРІЙ ЄРМАК, ФОТО GETTY IMAGES

Ракетними ударами по мирних містах РФ хоче спровокувати чергову кризу біженців у Європі, завдяки якій посилити тиск на Україну та схилити її до переговорів.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Twitter

Пряма мова: "Удари по мирних містах, по цивільних об’єктах, погрози та шантаж – елементи російської стратегії. Мета очевидна: викликати масштабну гуманітарну катастрофу, спровокувати чергову кризу біженців у Європі. Або примусити до миру Україну, або примусити Захід примушувати Україну до миру".

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Що цьому передувало: 15 листопада Росія завдала ракетних ударів по енергооб’єктах у Києві, Волинській, Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Теми: Андрій ЄрмакобстрілУкраїнабіженці
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