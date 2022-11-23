Синегубов об Изюме: Город уничтожен оккупантами на 80%

В результате активных боевых действий в городе Изюме Харьковской области, по предварительным подсчетам, повреждено или уничтожено 80% зданий.

Источник: председатель Харьковской военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "В этом вопросе будем обращаться за помощью к территориальным общинам Львовской, Ивано-Франковской, Киевской и других регионов.

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Рассчитываем на поддержку, к сожалению, Изюм больше всего пострадал от оккупантов, город уничтожен на 80%. Об этом знают все".

Детали: Синегубов добавил, что оккупанты уничтожили и спецтехнику, которая была на балансе коммунальных предприятий Изюма.

При этом в городе продолжаются восстановительные работы.

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В частности, одной из первых начала восстанавливать свою работу "Укрпочта". Теперь в деоккупированные громады вернулись отделения банков.

Предыстория: Город Изюм в Харьковской области был оккупирован со 2 апреля 2022 года российскими войсками, 10 сентября россияне отошли из него, оставляя военную технику.

Изюм был сильно поврежден во время боев.