Ленд-лиз от оккупантов: СБУ показала арсеналы оружия, которое враг бросил в Изюме
Понедельник, 12 сентября 2022, 10:12
Служба безопасности Украины продемонстрировала трофейное российское оружие из освобожденного Изюма Харьковской области.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Контрнаступление в Харьковской области продолжается, по многочисленным сообщениям военных, враг убегает, оставляя после себя целые арсеналы боеприпасов. Защитники Украины обещают больше хороших новостей.
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Дословно СБУ: "Наши защитники советуют начать это утро с Изюма. Говорят, полезно для здоровья.
А вот российские оккупанты под давлением украинских воинов убегают так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Мы знаем, что с ними делать и обязательно используем по назначению – против врага".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
- 10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма.
- Министерство обороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области. На обнародованной россиянами карте в северной части региона уже не осталось оккупантов.
- Глава Харьковской ОВА 11 сентября сообщил, что Силы обороны Украины деоккупировали более 40 населенных пунктов в области.