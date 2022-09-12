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Ленд-лиз от оккупантов: СБУ показала арсеналы оружия, которое враг бросил в Изюме

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 10:12
фото СБУ

Служба безопасности Украины продемонстрировала трофейное российское оружие из освобожденного Изюма Харьковской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Контрнаступление в Харьковской области продолжается, по многочисленным сообщениям военных, враг убегает, оставляя после себя целые арсеналы боеприпасов. Защитники Украины обещают больше хороших новостей.

 

Дословно СБУ: "Наши защитники советуют начать это утро с Изюма. Говорят, полезно для здоровья.

А вот российские оккупанты под давлением украинских воинов убегают так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Мы знаем, что с ними делать и обязательно используем по назначению – против врага".

 

Предыстория:

  • Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
  • 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
  • 10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма.
  • Министерство обороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области. На обнародованной россиянами карте в северной части региона уже не осталось оккупантов.
  • Глава Харьковской ОВА 11 сентября сообщил, что Силы обороны Украины деоккупировали более 40 населенных пунктов в области.

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Темы: войнаСБУХарьковская область
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