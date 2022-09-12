Ленд-лиз от оккупантов: СБУ показала арсеналы оружия, которое враг бросил в Изюме

Служба безопасности Украины продемонстрировала трофейное российское оружие из освобожденного Изюма Харьковской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Контрнаступление в Харьковской области продолжается, по многочисленным сообщениям военных, враг убегает, оставляя после себя целые арсеналы боеприпасов. Защитники Украины обещают больше хороших новостей.

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Дословно СБУ: "Наши защитники советуют начать это утро с Изюма. Говорят, полезно для здоровья.

А вот российские оккупанты под давлением украинских воинов убегают так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Мы знаем, что с ними делать и обязательно используем по назначению – против врага".

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