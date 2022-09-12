Ленд-лиз от оккупантов: СБУ показала арсеналы оружия, которое враг бросил в Изюме

Служба безопасности Украины продемонстрировала трофейное российское оружие из освобожденного Изюма Харьковской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Контрнаступление в Харьковской области продолжается, по многочисленным сообщениям военных, враг убегает, оставляя после себя целые арсеналы боеприпасов. Защитники Украины обещают больше хороших новостей.

Дословно СБУ: "Наши защитники советуют начать это утро с Изюма. Говорят, полезно для здоровья.

А вот российские оккупанты под давлением украинских воинов убегают так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Мы знаем, что с ними делать и обязательно используем по назначению – против врага".

Предыстория:

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.

8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма.

Министерство обороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области. На обнародованной россиянами карте в северной части региона уже не осталось оккупантов.

Глава Харьковской ОВА 11 сентября сообщил, что Силы обороны Украины деоккупировали более 40 населенных пунктов в области.