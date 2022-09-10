Оккупанты заявили, что ушли из Изюма и других населенных пунктов, защитники показали видео: Мы в Изюме
Российские войска покинули город Изюм и некоторые другие населенные пункты в Харьковской области.
Источник: так называемый "первый замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов в Telegram, издание РБК, 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада в Facebook
Прямая речь Безсонова: "Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в договорняках и не в предательстве. Просто, воюем, как умеем. На всех уровнях. Где-то лучше, где-то хуже.
Главное – признать ошибки и сделать правильные выводы".
Детали: РБК пишет, что уход из Изюма подтвердили также военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный. Последний назвал такое решение командования верным "в сложившихся обстоятельствах", по его словам, "окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой".
Коц добавил, что оккупанты также покинули Балаклею и Купянск.
Позже 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада опубликовала видео украинских защитников в Изюме.
Дословно 25-я Сечеславская бригада: "Десантники продолжают уверенно идти вперед, освобождая Харьковщину от рашистов! Не останавливаемся, бархатный сезон для российской мразоты оказался "жарким"! Горите в аду, оккупанты! Верьте в ВСУ! Мы победим!"
В то же время представитель российского Минобороны на официальном ежедневном брифинге ни слова не обмолвился о том, что оккупантов выгнали из Балаклеи или Изюма.
Что было раньше: 9 сентября росСМИ сообщили, что российские захватчики объявили "эвакуацию" из оккупированной территории Харьковской области посде того, как ВСУ начали контрнаступление и освободили некоторые населенные пункты. Отмечалось, что "эвакуация" проводится из Изюма, Купянска и Великого Бурлука Харьковской области.
Предыстория:
- Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
- Силы обороны Украины вернули под контроль правительства уже более 1000 квадратных километров на Харьковском на Южнобужском направлениях.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
- 9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.
- 10 сентября советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что Вооруженные силы освободили от оккупантов город Купянск.
- 10 сентября пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ также успешно контрнаступают на юге Украины – сейчас на разных направлениях защитники продвинулись на несколько десятков километров.