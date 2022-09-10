Оккупанты заявили, что ушли из Изюма и других населенных пунктов, защитники показали видео: Мы в Изюме

Российские войска покинули город Изюм и некоторые другие населенные пункты в Харьковской области.

Источник: так называемый "первый замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов в Telegram, издание РБК, 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада в Facebook

Прямая речь Безсонова: "Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в договорняках и не в предательстве. Просто, воюем, как умеем. На всех уровнях. Где-то лучше, где-то хуже.



Главное – признать ошибки и сделать правильные выводы".

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Детали: РБК пишет, что уход из Изюма подтвердили также военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный. Последний назвал такое решение командования верным "в сложившихся обстоятельствах", по его словам, "окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой".



Коц добавил, что оккупанты также покинули Балаклею и Купянск.

Позже 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада опубликовала видео украинских защитников в Изюме.

Дословно 25-я Сечеславская бригада: "Десантники продолжают уверенно идти вперед, освобождая Харьковщину от рашистов! Не останавливаемся, бархатный сезон для российской мразоты оказался "жарким"! Горите в аду, оккупанты! Верьте в ВСУ! Мы победим!"

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В то же время представитель российского Минобороны на официальном ежедневном брифинге ни слова не обмолвился о том, что оккупантов выгнали из Балаклеи или Изюма.

Что было раньше: 9 сентября росСМИ сообщили, что российские захватчики объявили "эвакуацию" из оккупированной территории Харьковской области посде того, как ВСУ начали контрнаступление и освободили некоторые населенные пункты. Отмечалось, что "эвакуация" проводится из Изюма, Купянска и Великого Бурлука Харьковской области.

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