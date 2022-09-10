Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты заявили, что ушли из Изюма и других населенных пунктов, защитники показали видео: Мы в Изюме

Ирина БалачукСуббота, 10 сентября 2022, 15:16
Оккупанты заявили, что ушли из Изюма и других населенных пунктов, защитники показали видео: Мы в Изюме
Российский оккупант. Фото РИА Новости

Российские войска покинули город Изюм и некоторые другие населенные пункты в Харьковской области.

Источник: так называемый "первый замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов в Telegram, издание РБК, 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада в Facebook

Прямая речь Безсонова: "Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в договорняках и не в предательстве. Просто, воюем, как умеем. На всех уровнях. Где-то лучше, где-то хуже.

Главное – признать ошибки и сделать правильные выводы".

Реклама:

Детали: РБК пишет, что уход из Изюма подтвердили также военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный. Последний назвал такое решение командования верным "в сложившихся обстоятельствах", по его словам, "окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой".
 
Коц добавил, что оккупанты также покинули Балаклею и Купянск.

Позже 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада опубликовала видео украинских защитников в Изюме.

Дословно 25-я Сечеславская бригада: "Десантники продолжают уверенно идти вперед, освобождая Харьковщину от рашистов! Не останавливаемся, бархатный сезон для российской мразоты оказался "жарким"! Горите в аду, оккупанты! Верьте в ВСУ! Мы победим!"

ВИДЕО ДНЯ

В то же время представитель российского Минобороны на официальном ежедневном брифинге ни слова не обмолвился о том, что оккупантов выгнали из Балаклеи или Изюма. 

Что было раньше: 9 сентября росСМИ сообщили, что российские захватчики объявили "эвакуацию" из оккупированной территории Харьковской области посде того, как ВСУ начали контрнаступление и освободили некоторые населенные пункты. Отмечалось, что "эвакуация" проводится из Изюма, Купянска и Великого Бурлука Харьковской области.

Предыстория: 

Темы: ИзюмХарьковская областьконтрнаступлениедеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Изюм
В результате обстрела Балаклеи ранены две женщины
От удара российской ракетой по Изюму получил ранения 10-летний мальчик
Посол Франции посетил Изюм
Последние новости
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
Все новости...
Реклама: