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На случай длительного отсутствия электричества подготовлены тысячи "Пунктов несокрушимости" – Зеленский

Катерина ТищенкоВторник, 22 ноября 2022, 22:01
На случай длительного отсутствия электричества подготовлены тысячи Пунктов несокрушимости – Зеленский
карта "Пунктов несокрушимости", nezlamnist.gov.ua

В Украине подготовлено уже более 4 тысяч "Пунктов несокрушимости", работа которых будет активироваться в случае длительного отсутствия электроэнергии в случае новых массированных российских ударов по инфраструктуре.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". По итогам этого дня, подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано – еще больше.

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Если снова произойдут массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не восстановить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости".

Там все базовые услуги: это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно бесплатно и круглосуточно".

Детали: Зеленский отметил, что такие пункты будут работать обязательно при всех областных и районных администрациях, а также при школах, зданиях ГСЧС и тому подобное.

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На специальном сайте nezlamnist.gov.ua размещена карта таких пунктов, которая постоянно обновляется.

Кроме того, на сайте и во всех "Пунктах несокрушимости" можно будет узнать, где работает ближайшее АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.

Зеленский отметил, что местным властям поставлена задача информировать людей о наличии пунктов несокрушимости. В зданиях органов власти, в аптеках, магазинах, почтовых отделениях должна быть информация о том, где человек может найти поддержку в случае длительного отключения энергии.

Президент сообщил, что к этой инициативе присоединяются и представители бизнеса, которые делают свои бизнес-объекты "пунктами несокрушимости с генераторами, старлинками, водой и прочим". На указанном сайте есть форма для представителей бизнеса, желающих присоединиться к инициативе.

Предыстория:

  • 1 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае чрезвычайных ситуаций зимой в Киеве готовятся развернуть около 1000 пунктов обогрева для жителей города.
  • В КГГА обнародовали фото таких пунктов и сообщили, что их оборудуют теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами для отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами. Посетители пунктов будут иметь доступ к новостям и актуальной информации о городе, а также психологическую поддержку.
  • 18 ноября в освобожденном Херсоне заработали первые "Пункты несокрушимости" с теплом, электричеством, едой и доступом к интернету.

Темы: Зеленскийэлектроэнергияпункты обогрева
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