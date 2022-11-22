Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На случай длительного отсутствия электричества подготовлены тысячи "Пунктов несокрушимости" – Зеленский

Катерина ТищенкоВторник, 22 ноября 2022, 23:01
карта "Пунктов несокрушимости", nezlamnist.gov.ua

В Украине подготовлено уже более 4 тысяч "Пунктов несокрушимости", работа которых будет активироваться в случае длительного отсутствия электроэнергии в случае новых массированных российских ударов по инфраструктуре.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". По итогам этого дня, подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано – еще больше.

Если снова произойдут массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не восстановить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости".

Там все базовые услуги: это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно бесплатно и круглосуточно".

Детали: Зеленский отметил, что такие пункты будут работать обязательно при всех областных и районных администрациях, а также при школах, зданиях ГСЧС и тому подобное.

На специальном сайте nezlamnist.gov.ua размещена карта таких пунктов, которая постоянно обновляется.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, на сайте и во всех "Пунктах несокрушимости" можно будет узнать, где работает ближайшее АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.

Зеленский отметил, что местным властям поставлена задача информировать людей о наличии пунктов несокрушимости. В зданиях органов власти, в аптеках, магазинах, почтовых отделениях должна быть информация о том, где человек может найти поддержку в случае длительного отключения энергии.

Президент сообщил, что к этой инициативе присоединяются и представители бизнеса, которые делают свои бизнес-объекты "пунктами несокрушимости с генераторами, старлинками, водой и прочим". На указанном сайте есть форма для представителей бизнеса, желающих присоединиться к инициативе.

Предыстория:

  • 1 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае чрезвычайных ситуаций зимой в Киеве готовятся развернуть около 1000 пунктов обогрева для жителей города.
  • В КГГА обнародовали фото таких пунктов и сообщили, что их оборудуют теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами для отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами. Посетители пунктов будут иметь доступ к новостям и актуальной информации о городе, а также психологическую поддержку.
  • 18 ноября в освобожденном Херсоне заработали первые "Пункты несокрушимости" с теплом, электричеством, едой и доступом к интернету.

Темы: Зеленскийэлектроэнергияпункты обогрева
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Залужный: От бессилия россияне воюют с больницами, мирным населением и младенцами

Зеленский требует созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за ракетных ударов РФ

В среду РФ выпустила по Украине 7 десятков ракет, ПВО сбила 51

Санду об отключении электроэнергии: Россия погрузила Молдову во тьму

Ни одна АЭС сейчас не генерирует энергию для Украины - Энергоатом

фото, обновленоРакетный удар по Киевской области: есть погибший и десятки пострадавших

Все новости...
В Дебальцево прибыли "вагнеровцы" и "кадыровцы" – сводка Генштаба
В Крыму прогремели взрывы: оккупационная власть сообщила об атаке беспилотников
Данилов: Россияне имеют возможность нанести еще 3-4 массированных обстрелов, которые были 15 ноября
Флот морских дронов помогают строить люди из 93 стран – Зеленский
Последние новости
21:40
В больнице в Запорожье, где погиб младенец, на момент обстрела находились 47 пациентов
21:38
В Кремле не сомневаются, что война с Украиной "успешна"
21:37
Из-за обстрелов доступ к интернету в Украине упал до 35% нормы - мониторинг
21:34
Папа Римский связал войну России с Голодомором
21:25
Качиньский: лучше бы Германия передала систему Patriot Украине, а не Польше
21:16
Кличко: 80% киевлян без электро- и водоснабжения
21:15
Больницы – на генераторах, а скорые – возле супермаркетов: как работает медицина в регионах при отключении света
21:09
"В темноте, но без вас": в соцсетях Молдовы запустили флешмоб после отключения электричества
21:07
Президент ПАСЕ после новых ракетных атак РФ предупредил "лидеров в Кремле"
20:47
"Укрэнерго": оснований для паники нет, в регионах постепенно восстанавливается свет
Все новости...