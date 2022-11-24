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Для подготовки нового ракетного удара по Украине Россие понадобится неделя – ГУР

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 12:13
Для подготовки нового ракетного удара по Украине Россие понадобится неделя – ГУР
иллюстрация ГУР МОУ

Главное управление разведки Минобороны прогнозирует, что россияне и в дальнейшем будут наносить массированные ракетные удары по Украине, чтобы подготовиться к следующему им понадобится около недели.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба ГУР

Прямая речь: "Нас пытаются сломать, погрузить в темноту и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем, что периодичность массированных ракетных атак по Украине - это примерно неделя. То есть, это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему такому удару".

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Детали: Юсов отметил, что запасы высокоточного оружия в РФ истощены, но несмотря на это у агрессора осталось еще много не высокоточных ракет.

В то же время, по словам представителя ГУР, за точностью агрессоры особо и не гонятся.

Прямая речь: "Во многих случаях разлет в километр - это условная "норма" и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы - это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ...

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Больше всего же у россиян осталось ракет к системам С-300. Это означает, что прежде всего угроза есть для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. К сожалению. это те города, куда С-300 добивают.

Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения, но мы понимаем, что враг, несмотря на всю свою несостоятельность, является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться".

Что предшествовало: По оценкам источников УП, у РФ осталось ракет примерно на 3 массированные атаки. Министр обороны Алексей Резников обнародовал инфографику по ракетным запасам РФ.

В то же время Воздушные силы ВСУ объясняют, что противник продолжает производить более современные типы ракет.

23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку на критическую инфраструктуру Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 из почти 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе. В результате ракетного удара большая часть Украины осталась без света и воды.

Темы: войнаразведка
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