Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты убили 10 жителей Херсонщины за сутки, раненых – более 50

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 ноября 2022, 12:10
ХЕРСОН ПОСЛЕ ОБСТРЕЛА 24 ноября, СКРИНШОТ

За минувшие сутки из-за российских обстрелов Херсонщины погибли 10 местных жителей, еще 54 получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Россияне убили 10 жителей Херсонщины, еще 54 человека получили ранения различной степени тяжести".

Детали: Янушевич сообщил, что российские оккупанты за сутки 49 раз обстреляли территорию Херсонщины.

В Херсоне под вражеским массированным артиллерийским обстрелом были жилые кварталы микрорайонов Таврический и Жилпоселок. В городе россияне попали в частные и многоквартирные дома, судостроительный завод, здание на территории школы, газовые трубы.

Также оккупанты обстреливали населенные пункты Зеленовка, Чернобаевка и Степановка. В Бериславе повреждены частные дома в результате обстрела.

Что этому предшествовало: Российские захватчики в четверг вечером обстреляли жилой район Херсона из артиллерии и РСЗО, в результате чего погибли четыре человека, еще шестеро ранены. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойнажертвы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT

"Народный спутник" помог украинской разведке обнаружить 2,6 тыс. единиц вражеской техники

видеоДень ЧМ-22: Иран переиграл Уэльс, США дали бой Англии

Зеленский – Кличко: Профанацию с "Пунктами несокрушимости" и ложь никто не простит

Дефицит в энергосистеме все еще 30%, ремонтные работы продолжаются круглосуточно – Укрэнерго

Президент Венгрии посетит Украину - СМИ

Все новости...
Херсонская область
Зеленский об обстрелах Херсона: Это месть проигравших
Россияне разграбили исторический музей в Каховке и вывезли все в Крым – ЦНС
Херсонщина: ОГП подтвердил данные о 9 пыточных, более 400 гражданских были убиты
Последние новости
09:33
В Украине ликвидированы еще более полутысячи россиян
09:18
Разведка Британии объяснила, почему РФ использует для ударов ракеты из ядерного арсенала
08:58
Нардепы Зеленского пошли инспектировать "Центры несокрушимости" в Киеве
08:50
Еврокомиссия: Украинские беженцы останутся после завершения войны
08:32
Россияне всю ночь обстреливали Никопольщину - ОВА
07:58
Кремль ожидает, что безвозвратные потери среди мобилизованных достигнут 100 тыс. человек – росСМИ
07:23
ВСУ отбили вражеские атаки возле 8 населенных пунктов – Генштаб
06:52
ISW рассказал, почему Россия начала чаще обменивать пленных
05:40
США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT
04:15
Американскую базу в Сирии атаковали ракеты
Все новости...