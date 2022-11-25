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Оккупанты убили 10 жителей Херсонщины за сутки, раненых – более 50

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 ноября 2022, 11:10
Оккупанты убили 10 жителей Херсонщины за сутки, раненых – более 50
ХЕРСОН ПОСЛЕ ОБСТРЕЛА 24 ноября, СКРИНШОТ

За минувшие сутки из-за российских обстрелов Херсонщины погибли 10 местных жителей, еще 54 получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Россияне убили 10 жителей Херсонщины, еще 54 человека получили ранения различной степени тяжести".

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Детали: Янушевич сообщил, что российские оккупанты за сутки 49 раз обстреляли территорию Херсонщины.

В Херсоне под вражеским массированным артиллерийским обстрелом были жилые кварталы микрорайонов Таврический и Жилпоселок. В городе россияне попали в частные и многоквартирные дома, судостроительный завод, здание на территории школы, газовые трубы.

Также оккупанты обстреливали населенные пункты Зеленовка, Чернобаевка и Степановка. В Бериславе повреждены частные дома в результате обстрела.

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Что этому предшествовало: Российские захватчики в четверг вечером обстреляли жилой район Херсона из артиллерии и РСЗО, в результате чего погибли четыре человека, еще шестеро ранены. 

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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