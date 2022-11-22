Оккупанты усилили патрулирование в Мариуполе – советник мэра
Российские оккупанты усилили патрулирование в Мариуполе, в городе проводятся выборочные проверки граждан.
Источник: советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "В Мариуполе началось усиленное патрулирование оккупантами. Количество патрулей возросло в разы. Внезапные выборочные проверки граждан, посещение потенциально недовольных, очередная волна обысков по адресам (проживания – УП) публичных лиц".
Детали: Советник мэра отметил, что россияне усилили контроль после того, как гауляйтером Мариуполя стал Дмитрий Бердников.
По словам Андрющенко, новый гауляйтер угрожает привлечением к уголовной ответственности за "экстремизм", если "кому-то что-то не нравится".
До Мариуполя Бердников был мэром Иркутска и заместителем председателя правительства республики Саха (Якутия).
Что этому предшествовало:
- Ранее Силы специальных операций сообщили, что самопровозглашенный глава оккупационной власти Мариуполя Константин Иващенко фактически отстранен от власти, а на его место назначен россиянин Дмитрий Бердников.
- Недавно Андрющенко сообщил, что российские захватчики планируют новую волну "зачисток" в Мариуполе, чтобы подавить недовольство местных жителей.