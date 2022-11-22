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Оккупанты усилили патрулирование в Мариуполе – советник мэра

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 17:18
Оккупанты усилили патрулирование в Мариуполе – советник мэра
Оккупанты на улицах Мариуполя, скриншот из видео Андрющенко

Российские оккупанты усилили патрулирование в Мариуполе, в городе проводятся выборочные проверки граждан.

Источник: советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "В Мариуполе началось усиленное патрулирование оккупантами. Количество патрулей возросло в разы. Внезапные выборочные проверки граждан, посещение потенциально недовольных, очередная волна обысков по адресам (проживания – УП) публичных лиц".

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Детали: Советник мэра отметил, что россияне усилили контроль после того, как гауляйтером Мариуполя стал Дмитрий Бердников.

По словам Андрющенко, новый гауляйтер угрожает привлечением к уголовной ответственности за "экстремизм", если "кому-то что-то не нравится".

До Мариуполя Бердников был мэром Иркутска и заместителем председателя правительства республики Саха (Якутия).

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Что этому предшествовало:

  • Ранее Силы специальных операций сообщили, что самопровозглашенный глава оккупационной власти Мариуполя Константин Иващенко фактически отстранен от власти, а на его место назначен россиянин Дмитрий Бердников. 
  • Недавно Андрющенко сообщил, что российские захватчики планируют новую волну "зачисток" в Мариуполе, чтобы подавить недовольство местных жителей.

Темы: Мариупольвойнаоккупация
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