Оккупанты усилили патрулирование в Мариуполе – советник мэра

Оккупанты на улицах Мариуполя, скриншот из видео Андрющенко

Российские оккупанты усилили патрулирование в Мариуполе, в городе проводятся выборочные проверки граждан.

Источник: советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "В Мариуполе началось усиленное патрулирование оккупантами. Количество патрулей возросло в разы. Внезапные выборочные проверки граждан, посещение потенциально недовольных, очередная волна обысков по адресам (проживания – УП) публичных лиц".

Детали: Советник мэра отметил, что россияне усилили контроль после того, как гауляйтером Мариуполя стал Дмитрий Бердников.

По словам Андрющенко, новый гауляйтер угрожает привлечением к уголовной ответственности за "экстремизм", если "кому-то что-то не нравится".

До Мариуполя Бердников был мэром Иркутска и заместителем председателя правительства республики Саха (Якутия).

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