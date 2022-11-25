Зеленский – Кличко: Профанацию с "Пунктами несокрушимости" и ложь никто не простит

Президент Владимир Зеленский обвинил киевскую власть в "профанации" и плохом обеспечении "Пунктов несокрушимости" в столице.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "По всей стране развернуты "Пункты несокрушимости". Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно, в частности много жалоб в Киеве.

Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале. А над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать. Прошу, обратите внимание, киевляне нуждаются в большей защите.

По состоянию на этот вечер в городе 600 тысяч абонентов отключены. Многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов. Ожидаю от мэрии качественной работы.

Профанацию с киевскими "Пунктами несокрушимости" никто никому не простит. Прошу, серьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня".

Предыстория:

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1 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае чрезвычайных ситуаций зимой в Киеве готовятся развернуть около 1000 пунктов обогрева для жителей города.

В КГГА обнародовали фото таких пунктов и сообщили, что их оборудуют теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами для отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами. Посетители пунктов будут иметь доступ к новостям и актуальной информации о городе, а также психологическую поддержку.

22 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине подготовлено уже более 4 тысяч "Пунктов несокрушимости", работа которых будет активироваться в случае длительного отсутствия электроэнергии в случае новых массированных российских ударов по инфраструктуре.

В Офисе президента заявили о развертывании "пунктов несокрушимости по всей стране" и показали, как они будут выглядеть. В некоторых областях подобные пункты уже заработали 23 ноября.

24 ноября Киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве разворачивают первые пол тысячи "Пунктов несокрушимости", власти также призывают представителей бизнеса создавать собственные пункты обогрева.

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