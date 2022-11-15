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Лавров обиделся, что Зеленский не слушает советов Запада

Ирина БалачукВторник, 15 ноября 2022, 11:35
Лавров обиделся, что Зеленский не слушает советов Запада
Сергей Лавров. Фото РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, который постоянно называл президента Украины Владимира Зеленского "марионеткой Запада", на этот раз обиделся, что Зеленский уже якобы не слушает своих "хозяев".

Источник: пресс-конференция Лаврова 15 ноября

Прямая речь Лаврова: "На счет сигналов Зеленскому со стороны Запала. Слухи бродят, что американская администрация говорит Зеленскому, чтобы он был посговорчивей. Из выступления Зеленского на заседании G20 я вынес один вывод, что никаких советов Запада (о переговорах с Россией – ред.) он пока не слушает. Не буду перечислять всего, что он сказал – но была воинственная риторика, русофобская, агрессивная".

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Детали: Лавров обиделся, что Зеленский выступал в записи целых 20 минут – тогда как другим участникам саммита давали не более 3 минут – и "перебить его было невозможно, а выключать запись, видимо, не захотели".

Он также обратил внимание на фразу Зеленского, которая якобы "лучше всего характеризует содержание" его речи – она была о том, что "высадка союзников в Нормандии в 1944 году стала переломным моментом во Второй мировой войне". Лавров сказал, что журналисты выводи могут сделать сами.

При этом представитель страны-агрессора в который раз заявил, что "ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками гибридной войны в Украине".  

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Он также добавил, что Россия якобы "многократно устами президента подтверждала, что не отказывается от переговоров", а отказывается якобы Украина, которая даже законодательно закрепила, что не будет вести переговоры с российским диктатором Путиным.

Глава российского МИДа традиционно пригрозил, что "чем дольше (Украина – ред.) будет отказываться, тем труднее будет договориться".

Условия Украины для переговоров он назвал "заведомо нереалистичными и неадекватными в этой ситуации".

Лавров отметил, что обсудил эту тему "в ходе короткого контакта" на полях "двадцатки" с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцером германии Олафом Шольцем.

По словам представителя РФ, Макрон "подтвердил свой настрой на продолжение контактов с Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию".  

Что было раньше: Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рекомендовал команде Владимира Зеленского начать думать о реалистических требованиях для переговоров с РФ, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма.

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Темы: ЛавровРосcияпереговорыЗеленский
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