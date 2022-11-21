Беленюк заявил, что не может оставаться в "таком" НОК
Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк просит исключить его из членов Национального олимпийского комитета Украины.
Источник: Жан Беленюк в Facebook, пост Романа Зозули
Детали: 21 ноября спортсмен и политик подписал заявление об исключении его из состава членов НОК.
В посте он заявил: "В "таком" НОКе не могу себе позволить задержаться надолго".
В качестве объяснения Беленюк сослался на пост футболиста Романа Зозули о том, что пока общество справедливо возмущалось фамилиями Нестора Шуфрича и Григория Суркиса в списке членов Национального олимпийского комитета, "новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо таки "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту".
Зозуля перечислил:
- Валерий Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006, в 2012-м был отстранен от должности президента Федерации легкой атлетики за коррупцию
- Сергей Бубка – член Партии регионов (2002-2005), вышел из партии после избрания на должность президента НОК
- Андрей Винграновский – член ОПЗЖ, жена Юлия Левочкина
- Александр Волков – член Партии регионов (2007-2014)
- Александр Герега – народный депутат от Партии регионов (2012-2014), голосовал за диктаторские законы 16 января 2014-го
- Ирина Дерюгина – FIG выдвинула ей обвинения в подкупе судей, давлении на них, влиянии на окончательные результаты соревнований и других нарушениях
- Александр Зац – член Партии регионов (2006-2014), его связывает крепкая личная дружба с Борисом Колесниковым, партнер Колесникова по бизнесу
- Роман Мулык – член Партии регионов (2010-2014)
- Андрей Мельник – подозревался в причастности к похищению, пыткам и вымогательству 200 млн долл. у бывшего гендиректора ЧАО "Нефтегаздобыча", а ныне – народного депутата Семинского
- Александр Мендусь – бывший член Партии регионов
- Мирослав Карабин – бывший член Партии регионов
- Олег Корбан – член ОПЗЖ с 2019 года
- Михаил Кошляк – с 2020 года является депутатом Днепропетровского областного совета от ОПЗЖ
- Вадим Павленко – депутат Киевского облсовета от Партии регионов (2010-2015)
- Игорь Лысов – член Партии регионов (2007-2014), скандальный киевский застройщик
- Сергей Лагур – вместе с экс-регионалом, а после убийства в ДТП человека беглецом из страны Петром Дыминским был совладельцем нефтеперерабатывающего комплекса (НПК) Галичина во Львовской области
- Виктор Ремский – бывший "правоохранитель", причастный к фальсификации и выбиванию "добровольных признаний" из фигурантов "дела Павличенко"
- Александр Симоненко – член ОПЗЖ
- Виктор Христоев – бывший член Партии регионов
- Александр Удовиченко – бывший член Партии регионов
- Нина Уманец – после 2014 года щеголяла фото с Путиным
- Сергей Кушнирюк – отстранялся с поста главного тренера сборной Украины по гандболу из-за коррупции, на него открывали уголовное дело.
Зозуля возмутился: "Если партию ОПЗЖ запретили, то почему до сих пор не запретили ее бывшим членам совать свой нос во власть, будь то политическую или спортивную?!".
Предыстория:
- 17 ноября на ассамблее НОК новым президентом комитета избрали действующего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, членами комитета на период 2022-2026 годов избрали в частности Нестора Шуфрича, Григория Суркиса, Александра Усика, Андрея Шевченко, Марину Бех-Романчук и Лилию Подкопаеву.
- Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что покидает Национальный олимпийский комитет из-за несогласия с результатами выборов нового состава НОК.
- 18 ноября бывшие члены ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинули состав Национального олимпийского комитета Украины.