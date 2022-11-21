Беленюк заявил, что не может оставаться в "таком" НОК 

Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк просит исключить его из членов Национального олимпийского комитета Украины.

Источник: Жан Беленюк в Facebook, пост Романа Зозули

Детали: 21 ноября спортсмен и политик подписал заявление об исключении его из состава членов НОК.

В посте он заявил: "В "таком" НОКе не могу себе позволить задержаться надолго".

В качестве объяснения Беленюк сослался на пост футболиста Романа Зозули о том, что пока общество справедливо возмущалось фамилиями Нестора Шуфрича и Григория Суркиса в списке членов Национального олимпийского комитета, "новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо таки "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту".

Зозуля перечислил:

Валерий Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006, в 2012-м был отстранен от должности президента Федерации легкой атлетики за коррупцию

Сергей Бубка – член Партии регионов (2002-2005), вышел из партии после избрания на должность президента НОК

Андрей Винграновский – член ОПЗЖ, жена Юлия Левочкина

Александр Волков – член Партии регионов (2007-2014)

Александр Герега – народный депутат от Партии регионов (2012-2014), голосовал за диктаторские законы 16 января 2014-го

Ирина Дерюгина – FIG выдвинула ей обвинения в подкупе судей, давлении на них, влиянии на окончательные результаты соревнований и других нарушениях

Александр Зац – член Партии регионов (2006-2014), его связывает крепкая личная дружба с Борисом Колесниковым, партнер Колесникова по бизнесу

Роман Мулык – член Партии регионов (2010-2014)

Андрей Мельник – подозревался в причастности к похищению, пыткам и вымогательству 200 млн долл. у бывшего гендиректора ЧАО "Нефтегаздобыча", а ныне – народного депутата Семинского

Александр Мендусь – бывший член Партии регионов

Мирослав Карабин – бывший член Партии регионов

Олег Корбан – член ОПЗЖ с 2019 года

Михаил Кошляк – с 2020 года является депутатом Днепропетровского областного совета от ОПЗЖ

Вадим Павленко – депутат Киевского облсовета от Партии регионов (2010-2015)

Игорь Лысов – член Партии регионов (2007-2014), скандальный киевский застройщик

Сергей Лагур – вместе с экс-регионалом, а после убийства в ДТП человека беглецом из страны Петром Дыминским был совладельцем нефтеперерабатывающего комплекса (НПК) Галичина во Львовской области

Виктор Ремский – бывший "правоохранитель", причастный к фальсификации и выбиванию "добровольных признаний" из фигурантов "дела Павличенко"

Александр Симоненко – член ОПЗЖ

Виктор Христоев – бывший член Партии регионов

Александр Удовиченко – бывший член Партии регионов

Нина Уманец – после 2014 года щеголяла фото с Путиным

Сергей Кушнирюк – отстранялся с поста главного тренера сборной Украины по гандболу из-за коррупции, на него открывали уголовное дело.

Зозуля возмутился: "Если партию ОПЗЖ запретили, то почему до сих пор не запретили ее бывшим членам совать свой нос во власть, будь то политическую или спортивную?!".

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