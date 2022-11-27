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Есть признаки, что россияне могут покинуть ЗАЭС – президент Энергоатома

Ирина БалачукВоскресенье, 27 ноября 2022, 14:09
Есть признаки, что россияне могут покинуть ЗАЭС – президент Энергоатома
ЗАЭС. Скриншот из трансляции национального марафона

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что сейчас они наблюдают признаки того, что российские захватчики могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

Источник: Котин в эфире национального марафона

Прямая речь президента "Энергоатома": "В последние недели мы получаем фактически информацию, что появились признаки того, что они (оккупанты – ред.), возможно, собираются покинуть ЗАЭС.

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Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти".

Детали: Котин подчеркнул, что "пока рано говорить, что российские военные уезжают с ЗАЭС", но можно сказать, что они "готовятся".

Он также напомнил, что россияне "напихали на площадку ЗАЭС все, что могли, ­– и военную технику, и свой персонал, грузовики, вероятно, с оружием и взрывчаткой" и заминировали территорию станции.

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Темы: ЗАЭСвойна
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