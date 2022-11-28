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97% целей российских ракет являются гражданскими объектами – Резников

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 16:07
97% целей российских ракет являются гражданскими объектами – Резников
Разбор завалов в Вольнянске 17 ноября после попадания российской ракеты, фото ГСЧС

97% от всех целей, по которым наносила удары Россия за 9 месяцев полномасштабной войны, были гражданскими объектами – всего зафиксировано более 16 тысяч ракетных ударов.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей являются гражданскими. Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности".

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Детали: В частности, более 14 тысяч ударов Россия нанесла по домам, из которых более 12 тысяч – в селах и пригородах. Более 250 ударов направлено по объектам транспортной инфраструктуры, около 200 – энергетической, более 500 – по военным объектам и более 800 – по другим объектам. 

 

Напомним:

  • 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.
  • 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом.
  • Европарламент во время голосования в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

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Темы: РезниковвойнаМинобороны
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