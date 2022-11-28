97% целей российских ракет являются гражданскими объектами – Резников

97% от всех целей, по которым наносила удары Россия за 9 месяцев полномасштабной войны, были гражданскими объектами – всего зафиксировано более 16 тысяч ракетных ударов.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей являются гражданскими. Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности".

Детали: В частности, более 14 тысяч ударов Россия нанесла по домам, из которых более 12 тысяч – в селах и пригородах. Более 250 ударов направлено по объектам транспортной инфраструктуры, около 200 – энергетической, более 500 – по военным объектам и более 800 – по другим объектам.

Напомним: