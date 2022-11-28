Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

97% целей российских ракет являются гражданскими объектами – Резников

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 17:07
Разбор завалов в Вольнянске 17 ноября после попадания российской ракеты, фото ГСЧС

97% от всех целей, по которым наносила удары Россия за 9 месяцев полномасштабной войны, были гражданскими объектами – всего зафиксировано более 16 тысяч ракетных ударов.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей являются гражданскими. Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности".

Детали: В частности, более 14 тысяч ударов Россия нанесла по домам, из которых более 12 тысяч – в селах и пригородах. Более 250 ударов направлено по объектам транспортной инфраструктуры, около 200 – энергетической, более 500 – по военным объектам и более 800 – по другим объектам. 

 

Напомним:

  • 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.
  • 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом.
  • Европарламент во время голосования в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Темы: РезниковвойнаМинобороны
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Слить воду при -3°C: КГГА дало указания на случай ЧС с теплоснабжением в Киеве

фотоЗадержан коллаборант россиян в Балаклее: он "курировал" малый и средний бизнес

фотоЕще одна дальнобойная система залпового огня прибыла в Украину из Франции

фотоГБР задержало заместителя мэра Херсона из команды предателя Сальдо

Дефицит в энергосистеме – 30%, применены отключения во всех областях

15 лет за решеткой проведет агент ФСБ, который вывесил в Одессе российский флаг

Все новости...
Резников
На войне с Россией погибла 101 женщина-военнослужащая – Резников
Резников показал броню украинского производства для ВСУ
"Свободный мир с нами, пока мы не победим" – Резников о седьмом "Рамштайне"
Последние новости
15:35
MasterCard и Visa повышают ставки интерчейндж в Украине, ПриватБанк оставляет льготные тарифы
15:35
Российские пропагандисты предлагают судить эмигрантов за критику власти и вернуть в РФ расстрелы
15:31
Британия увеличит поддержку Украины, предоставит системы ПВО – премьер
15:23
В Херсоне раздаются взрывы – СМИ
15:19
Требуют конкурса: пациенты возмущены назначением руководителя Национального института рака
15:13
Воздушные силы подчеркивают: идти в укрытие нужно каждый раз, когда объявлена тревога
15:06
"Всю жизнь работаю в конфликтных зонах, но никогда не видел такого, как в Украине" – Говард Баффетт
15:02
Крупнейший производитель бетона в Киеве остановит производство на 1,5 месяца в случае блэкаута
14:48
В оккупированном Крыму начали выпускать противотанковые заграждения
14:46
Во Львове будут компенсировать бизнесу 50% стоимости генераторов: какие условия
Все новости...