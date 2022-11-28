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97% цілей російських ракет є цивільними об'єктами – Резніков

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 17:07
Розбір завалів у Вільнянську 17 листопада після влучання російської ракети, фото ДСНС

97% від усіх цілей, по яким завдавала ударів Росія за 9 місяців повномасштабної війни, були цивільними об’єктами – всього зафіксовано понад 16 тисяч ракетних ударів.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков в Twitter

Пряма мова: "За останні дев'ять місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей є цивільними. Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності".

Деталі: Зокрема, понад 14 тисяч ударів Росія завдала по будинках, з яких понад 12 тисяч – у селах та передмістях. Понад 250 ударів скеровано по об’єктах транспортної інфраструктури, близько 200 – енергетичної, понад 500 – по військових об’єктах і понад 800 – по інших об’єктах. 

 

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Теми: РезніковвійнаМіноборони
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