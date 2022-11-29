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Россия обвинила своего шпиона в наркодилерстве, чтобы вытащить его из бразильской тюрьмы - расследователи

"Украинская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 05:26
Коллаж из Twitter креативного директора Bellingcat Элиота Хиггинса

РФ сфабриковала против приговоренного в Бразилии к 15 годам заключения сотрудника ГРУ Сергея Черкасова дело о торговле наркотиками, чтобы таким образом требовать его экстрадиции. Ранее шпион, представляясь гражданином Бразилии, пытался устроиться стажером в Гаагский суд, но был разоблачен.

Источник: расследование Bellingcat и The Insider   

Детали: Сотрудник ГРУ Сергей Черкасов прилетел из США в Нидерланды в апреле 2022 года, предварительно зарегистрировавшись на стажировку в Международном уголовном суде. Российский разведчик использовал поддельные документы на имя гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры.  

По прибытии в Нидерланды шпиона разоблачила Служба общей разведки и безопасности и депортировала в Бразилию, где его приговорили к 15 годам лишения свободы за подделку документов.

Однако, как говорится в расследовании, власти РФ не признали факт шпионажа, а вместо этого сфабриковали против сотрудника ГРУ уголовное дело. В июле российская Генпрокуратура отправила в Бразилию запрос с просьбой об экстрадиции россиянина. В запросе признавалось, что арестованный действительно является Сергеем Черкасовым, но при этом прокуратура назвала его преступником, который якобы разыскивается РФ за контрабанду героина.

В обращении российских следователей, которое есть в распоряжении Bellingcat и The Insider, говорится о том, что 24 июня 2022 года Черкасову предъявлено обвинение в торговле наркотиками в составе организованной преступной группы. По версии следствия, он вступил в ОПГ не позднее июня 2011 года, после чего занялся поставкой наркотиков дилерам в Липецкой области.

Впрочем, как обнаружили журналисты-расследователи, далее в документах попадаются два пункта, противоречащие друг другу. Прокуратура утверждает, что 10 августа 2013 года членов преступной группировки, кроме Черкасова, задержали, а Черкасов и его сообщник Сандалов доставили в Липецк один килограмм героина. В дальнейшем в обвинении сообщается, что Черкасов все же был арестован 10 августа 2013 года, что якобы привело к тому, что он не смог завершить преступление.

Другие факты, приведенные в запросе, совпадают с фабулой уголовного дела об организации сети по контрабанде наркотиков, которое расследовали в 2015-2017 годах. The Insider опросил трех адвокатов, участвовавших в том деле, но никто из них не смог вспомнить, чтобы человек по имени Сергей Черкасов фигурировал в материалах следствия.

Кроме того, журналисты сопоставили данные из полицейской базы "Магистраль", которая отслеживает передвижения россиян, и установили, что во время так называемой преступной деятельности, которую Черкасову приписала Генпрокуратура, он даже не находился в России. В это время человек по имени Виктор Мюллер Феррейра работал в туристическом агентстве в Бразилии.

Еще одна нестыковка, которую установили расследователи, заключается в том, что в последние годы, когда Черкасов якобы находился в розыске за наркодилерство, он посещал РФ. Судя по данным "Магистрали", он приезжал в Россию пять раз между 2015 и 2021 годами, перемещаясь под своим именем между Калининградом, Москвой, Белгородом и Самарой.

Что этому предшествовало: В апреле этого года разведка Нидерландов (AIVD) помешала российскому разведчику Черкасову устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге, который занимается в частности расследованием военных преступлений РФ в Украине.

Источник УП, знакомый с расследованием AIVD, сообщал, что это трудоустройство было важным для России с точки зрения расследования военных преступлений в Украине. Процесс получения российским агентом места в МКС занял месяцы. Планировалось, что оно совпадет с российским вторжением в Украину, но россиянам не удалось сделать это раньше, что, возможно, было бы полезнее для них.

Темы: РосcияшпионажБразилиянаркотики
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