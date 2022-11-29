Россия обвинила своего шпиона в наркодилерстве, чтобы вытащить его из бразильской тюрьмы - расследователи

РФ сфабриковала против приговоренного в Бразилии к 15 годам заключения сотрудника ГРУ Сергея Черкасова дело о торговле наркотиками, чтобы таким образом требовать его экстрадиции. Ранее шпион, представляясь гражданином Бразилии, пытался устроиться стажером в Гаагский суд, но был разоблачен.

Источник: расследование Bellingcat и The Insider

Детали: Сотрудник ГРУ Сергей Черкасов прилетел из США в Нидерланды в апреле 2022 года, предварительно зарегистрировавшись на стажировку в Международном уголовном суде. Российский разведчик использовал поддельные документы на имя гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры.

По прибытии в Нидерланды шпиона разоблачила Служба общей разведки и безопасности и депортировала в Бразилию, где его приговорили к 15 годам лишения свободы за подделку документов.

Однако, как говорится в расследовании, власти РФ не признали факт шпионажа, а вместо этого сфабриковали против сотрудника ГРУ уголовное дело. В июле российская Генпрокуратура отправила в Бразилию запрос с просьбой об экстрадиции россиянина. В запросе признавалось, что арестованный действительно является Сергеем Черкасовым, но при этом прокуратура назвала его преступником, который якобы разыскивается РФ за контрабанду героина.

В обращении российских следователей, которое есть в распоряжении Bellingcat и The Insider, говорится о том, что 24 июня 2022 года Черкасову предъявлено обвинение в торговле наркотиками в составе организованной преступной группы. По версии следствия, он вступил в ОПГ не позднее июня 2011 года, после чего занялся поставкой наркотиков дилерам в Липецкой области.

🧵 In June, The Netherlands announced it had detained a Russian spy, posing as a Brazilian just as he was about to start work for the ICC. Sent back to Brazil, he ended up sentenced to 15 years for using fraudulent documents. Russia now claims he's a drug dealer, not a spy... pic.twitter.com/6UvPdzy5PA ВИДЕО ДНЯ November 28, 2022

Впрочем, как обнаружили журналисты-расследователи, далее в документах попадаются два пункта, противоречащие друг другу. Прокуратура утверждает, что 10 августа 2013 года членов преступной группировки, кроме Черкасова, задержали, а Черкасов и его сообщник Сандалов доставили в Липецк один килограмм героина. В дальнейшем в обвинении сообщается, что Черкасов все же был арестован 10 августа 2013 года, что якобы привело к тому, что он не смог завершить преступление.

Другие факты, приведенные в запросе, совпадают с фабулой уголовного дела об организации сети по контрабанде наркотиков, которое расследовали в 2015-2017 годах. The Insider опросил трех адвокатов, участвовавших в том деле, но никто из них не смог вспомнить, чтобы человек по имени Сергей Черкасов фигурировал в материалах следствия.

Кроме того, журналисты сопоставили данные из полицейской базы "Магистраль", которая отслеживает передвижения россиян, и установили, что во время так называемой преступной деятельности, которую Черкасову приписала Генпрокуратура, он даже не находился в России. В это время человек по имени Виктор Мюллер Феррейра работал в туристическом агентстве в Бразилии.

Еще одна нестыковка, которую установили расследователи, заключается в том, что в последние годы, когда Черкасов якобы находился в розыске за наркодилерство, он посещал РФ. Судя по данным "Магистрали", он приезжал в Россию пять раз между 2015 и 2021 годами, перемещаясь под своим именем между Калининградом, Москвой, Белгородом и Самарой.

Что этому предшествовало: В апреле этого года разведка Нидерландов (AIVD) помешала российскому разведчику Черкасову устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге, который занимается в частности расследованием военных преступлений РФ в Украине.

Источник УП, знакомый с расследованием AIVD, сообщал, что это трудоустройство было важным для России с точки зрения расследования военных преступлений в Украине. Процесс получения российским агентом места в МКС занял месяцы. Планировалось, что оно совпадет с российским вторжением в Украину, но россиянам не удалось сделать это раньше, что, возможно, было бы полезнее для них.