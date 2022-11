Россия обвинила своего шпиона в наркодилерстве, чтобы вытащить его из бразильской тюрьмы - расследователи

РФ сфабриковала против приговоренного в Бразилии к 15 годам заключения сотрудника ГРУ Сергея Черкасова дело о торговле наркотиками, чтобы таким образом требовать его экстрадиции. Ранее шпион, представляясь гражданином Бразилии, пытался устроиться стажером в Гаагский суд, но был разоблачен.

Источник: расследование Bellingcat и The Insider

Детали: Сотрудник ГРУ Сергей Черкасов прилетел из США в Нидерланды в апреле 2022 года, предварительно зарегистрировавшись на стажировку в Международном уголовном суде. Российский разведчик использовал поддельные документы на имя гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры.

По прибытии в Нидерланды шпиона разоблачила Служба общей разведки и безопасности и депортировала в Бразилию, где его приговорили к 15 годам лишения свободы за подделку документов.

Однако, как говорится в расследовании, власти РФ не признали факт шпионажа, а вместо этого сфабриковали против сотрудника ГРУ уголовное дело. В июле российская Генпрокуратура отправила в Бразилию запрос с просьбой об экстрадиции россиянина. В запросе признавалось, что арестованный действительно является Сергеем Черкасовым, но при этом прокуратура назвала его преступником, который якобы разыскивается РФ за контрабанду героина.

В обращении российских следователей, которое есть в распоряжении Bellingcat и The Insider, говорится о том, что 24 июня 2022 года Черкасову предъявлено обвинение в торговле наркотиками в составе организованной преступной группы. По версии следствия, он вступил в ОПГ не позднее июня 2011 года, после чего занялся поставкой наркотиков дилерам в Липецкой области.

🧵 In June, The Netherlands announced it had detained a Russian spy, posing as a Brazilian just as he was about to start work for the ICC. Sent back to Brazil, he ended up sentenced to 15 years for using fraudulent documents. Russia now claims he's a drug dealer, not a spy... pic.twitter.com/6UvPdzy5PA