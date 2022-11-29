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Росія звинуватила свого шпигуна у наркодилерстві, щоби витягнути його з бразильської тюрми – розслідувачі

"Українська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 04:26
Росія звинуватила свого шпигуна у наркодилерстві, щоби витягнути його з бразильської тюрми – розслідувачі
Колаж з Twitter креативного директора Bellingcat Еліота Хіггінса

РФ сфабрикувала проти засудженого у Бразилії до 15 років ув'язнення співробітника ГРУ Сергія Черкасова справу про торгівлю наркотиками, щоби у такий спосіб вимагати його екстрадиції. Раніше шпигун, представляючись громадянином Бразилії, намагався влаштуватись стажером у Гаазький суд, але був викритий.

Джерело: розслідування Bellingcat та The Insider    

Деталі: Співробітник ГРУ Сергій Черкасов прилетів із США в Нідерланди у квітні 2022 року, попередньо зареєструвавшись на стажування у Міжнародному кримінальному суді. Російський розвідник використовував підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейри.   

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Після прибуття до Нідерландів шпигуна викрила Служба загальної розвідки та безпеки та депортувала до Бразилії, де його засудили до 15 років позбавлення волі за підробку документів.

Однак, як йдеться у розслідуванні, влада РФ не визнала факт шпигунства, а натомість сфабрикувала проти співробітника ГРУ кримінальну справу. У липні російська Генпрокуратура відправила до Бразилії запит з проханням про екстрадицію росіянина. У запиті визнавалося, що заарештований дійсно є Сергієм Черкасовим, але при цьому прокуратура назвала його злочинцем, який нібито розшукується РФ за контрабанду героїну.

У зверненні російських слідчих, яке є в розпорядженні Bellingcat і The Insider, йдеться про те, що 24 червня 2022 року Черкасову висунуто обвинувачення в торгівлі наркотиками у складі організованої злочинної групи. За версією слідства, він вступив в ОЗГ не пізніше червня 2011 року, після чого зайнявся постачанням наркотиків дилерам у Липецькій області.

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Втім, як виявили журналісти-розслідувачі, далі в документах трапляються два пункти, що суперечать один одному. Прокуратура стверджує, що 10 серпня 2013 року членів злочинного угруповання, окрім Черкасова, затримали, а Черкасов і його спільник Сандалов доставили в Липецьк один кілограм героїну. Надалі в обвинуваченні повідомляється, що Черкасова все ж таки було заарештовано 10 серпня 2013 року, що нібито призвело до того, що він не зміг завершити злочин.

Інші факти, наведені в запиті, збігаються з фабулою кримінальної справи про організацію мережі з контрабанди наркотиків, яку розслідували у 2015-2017 роках. The Insider опитав трьох адвокатів, які брали участь у тій справі, але ніхто з них не зміг згадати, щоб людина на ім'я Сергій Черкасов фігурувала в матеріалах слідства.

Крім того, журналісти зіставили дані з поліцейської бази "Магістраль", яка відстежує пересування росіян, та встановили, що під час так званої злочинної діяльності, яку Черкасову приписала Генпрокуратура, він навіть не перебував у Росії. У цей час чоловік на ім'я Віктор Мюллер Феррейра працював у туристичному агентстві в Бразилії.

Ще одна нестиковка, яку встановили розслідувачі, полягає в тому, що протягом останніх років, коли Черкасов нібито перебував у розшуку за наркодилерство, він відвідував РФ. Судячи з даних "Магістралі", він приїжджав до Росії п'ять разів між 2015 і 2021 роками, переміщаючись під своїм ім'ям між Калінінградом, Москвою, Бєлгородом і Самарою.

Що цьому передувало: У квітні цього року розвідка Нідерландів (AIVD) завадила російському розвіднику Черкасову влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який займається зокрема розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні.

Джерело УП, знайоме з розслідуванням AIVD, повідомляло, що це працевлаштування було важливим для Росії з точки зору розслідування воєнних злочинів в Україні. Процес отримання російським агентом місця у МКС зайняв місяці. Планувалося, що воно співпаде з російським вторгненням в Україну, але росіянам не вдалося зробити це раніше, що, можливо, було б кориснішим для них.

Теми: РосіяшпигунствоБразиліянаркотики
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