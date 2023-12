Росія звинуватила свого шпигуна у наркодилерстві, щоби витягнути його з бразильської тюрми – розслідувачі

РФ сфабрикувала проти засудженого у Бразилії до 15 років ув'язнення співробітника ГРУ Сергія Черкасова справу про торгівлю наркотиками, щоби у такий спосіб вимагати його екстрадиції. Раніше шпигун, представляючись громадянином Бразилії, намагався влаштуватись стажером у Гаазький суд, але був викритий.

Джерело: розслідування Bellingcat та The Insider

Деталі: Співробітник ГРУ Сергій Черкасов прилетів із США в Нідерланди у квітні 2022 року, попередньо зареєструвавшись на стажування у Міжнародному кримінальному суді. Російський розвідник використовував підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейри.

Після прибуття до Нідерландів шпигуна викрила Служба загальної розвідки та безпеки та депортувала до Бразилії, де його засудили до 15 років позбавлення волі за підробку документів.

Однак, як йдеться у розслідуванні, влада РФ не визнала факт шпигунства, а натомість сфабрикувала проти співробітника ГРУ кримінальну справу. У липні російська Генпрокуратура відправила до Бразилії запит з проханням про екстрадицію росіянина. У запиті визнавалося, що заарештований дійсно є Сергієм Черкасовим, але при цьому прокуратура назвала його злочинцем, який нібито розшукується РФ за контрабанду героїну.

У зверненні російських слідчих, яке є в розпорядженні Bellingcat і The Insider, йдеться про те, що 24 червня 2022 року Черкасову висунуто обвинувачення в торгівлі наркотиками у складі організованої злочинної групи. За версією слідства, він вступив в ОЗГ не пізніше червня 2011 року, після чого зайнявся постачанням наркотиків дилерам у Липецькій області.

