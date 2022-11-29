Росія звинуватила свого шпигуна у наркодилерстві, щоби витягнути його з бразильської тюрми – розслідувачі

РФ сфабрикувала проти засудженого у Бразилії до 15 років ув'язнення співробітника ГРУ Сергія Черкасова справу про торгівлю наркотиками, щоби у такий спосіб вимагати його екстрадиції. Раніше шпигун, представляючись громадянином Бразилії, намагався влаштуватись стажером у Гаазький суд, але був викритий.

Джерело: розслідування Bellingcat та The Insider

Деталі: Співробітник ГРУ Сергій Черкасов прилетів із США в Нідерланди у квітні 2022 року, попередньо зареєструвавшись на стажування у Міжнародному кримінальному суді. Російський розвідник використовував підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейри.

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Після прибуття до Нідерландів шпигуна викрила Служба загальної розвідки та безпеки та депортувала до Бразилії, де його засудили до 15 років позбавлення волі за підробку документів.

Однак, як йдеться у розслідуванні, влада РФ не визнала факт шпигунства, а натомість сфабрикувала проти співробітника ГРУ кримінальну справу. У липні російська Генпрокуратура відправила до Бразилії запит з проханням про екстрадицію росіянина. У запиті визнавалося, що заарештований дійсно є Сергієм Черкасовим, але при цьому прокуратура назвала його злочинцем, який нібито розшукується РФ за контрабанду героїну.

У зверненні російських слідчих, яке є в розпорядженні Bellingcat і The Insider, йдеться про те, що 24 червня 2022 року Черкасову висунуто обвинувачення в торгівлі наркотиками у складі організованої злочинної групи. За версією слідства, він вступив в ОЗГ не пізніше червня 2011 року, після чого зайнявся постачанням наркотиків дилерам у Липецькій області.

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🧵 In June, The Netherlands announced it had detained a Russian spy, posing as a Brazilian just as he was about to start work for the ICC. Sent back to Brazil, he ended up sentenced to 15 years for using fraudulent documents. Russia now claims he's a drug dealer, not a spy... pic.twitter.com/6UvPdzy5PA — Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 28, 2022

Втім, як виявили журналісти-розслідувачі, далі в документах трапляються два пункти, що суперечать один одному. Прокуратура стверджує, що 10 серпня 2013 року членів злочинного угруповання, окрім Черкасова, затримали, а Черкасов і його спільник Сандалов доставили в Липецьк один кілограм героїну. Надалі в обвинуваченні повідомляється, що Черкасова все ж таки було заарештовано 10 серпня 2013 року, що нібито призвело до того, що він не зміг завершити злочин.

Інші факти, наведені в запиті, збігаються з фабулою кримінальної справи про організацію мережі з контрабанди наркотиків, яку розслідували у 2015-2017 роках. The Insider опитав трьох адвокатів, які брали участь у тій справі, але ніхто з них не зміг згадати, щоб людина на ім'я Сергій Черкасов фігурувала в матеріалах слідства.

Крім того, журналісти зіставили дані з поліцейської бази "Магістраль", яка відстежує пересування росіян, та встановили, що під час так званої злочинної діяльності, яку Черкасову приписала Генпрокуратура, він навіть не перебував у Росії. У цей час чоловік на ім'я Віктор Мюллер Феррейра працював у туристичному агентстві в Бразилії.

Ще одна нестиковка, яку встановили розслідувачі, полягає в тому, що протягом останніх років, коли Черкасов нібито перебував у розшуку за наркодилерство, він відвідував РФ. Судячи з даних "Магістралі", він приїжджав до Росії п'ять разів між 2015 і 2021 роками, переміщаючись під своїм ім'ям між Калінінградом, Москвою, Бєлгородом і Самарою.

Що цьому передувало: У квітні цього року розвідка Нідерландів (AIVD) завадила російському розвіднику Черкасову влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який займається зокрема розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні.

Джерело УП, знайоме з розслідуванням AIVD, повідомляло, що це працевлаштування було важливим для Росії з точки зору розслідування воєнних злочинів в Україні. Процес отримання російським агентом місця у МКС зайняв місяці. Планувалося, що воно співпаде з російським вторгненням в Україну, але росіянам не вдалося зробити це раніше, що, можливо, було б кориснішим для них.