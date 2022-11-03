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Фонд Притулы за день собрал средства на 60 БТРов вместо 50

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 20:13
БТР Spartan, фото AFP via Getty Images

Фонд Сергея Притулы за полтора суток собрал деньги на покупку 60 бронетранспортеров Spartan для ВСУ вместо запланированных 50.

Источник: Притула в Facebook

Детали: Директор фонда Сергея Притулы Анна Гвоздяр в разговоре с Притулой сообщила, что фонд договаривается о закупке 60, а не 50 бронетранспортеров.

Притула добавил, что много денег поступило из-за рубежа.

Всего было собрано 236 миллионов гривен.

"Мы останавливаем этот сбор, потому что этих средств хватает и на 60 "спартанов", и даже четыре миллиона гривен у нас остается сверху на следующий проект. Это что-то очень хорошее, нужное и бронированное", - заинтриговал Притула.

Он добавил, что Великобритания в этом году передала украинской армии 35 бронетранспортеров Spartan в качестве материально-технической помощи. В то же время украинцы обеспечили почти вдвое большую партию.

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Что предшествовало: Фонд Сергея Притулы 2 ноября объявил новый сбор средств для ВСУ – планировали собрать 200 миллионов гривен на закупку 50 бронетранспортеров Spartan.

Темы: Сергей Притула волонтерыВооруженные силыденьги
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