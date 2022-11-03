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Фонд Притулы за день собрал средства на 60 БТРов вместо 50

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 19:13
Фонд Притулы за день собрал средства на 60 БТРов вместо 50
БТР Spartan, фото AFP via Getty Images

Фонд Сергея Притулы за полтора суток собрал деньги на покупку 60 бронетранспортеров Spartan для ВСУ вместо запланированных 50.

Источник: Притула в Facebook

Детали: Директор фонда Сергея Притулы Анна Гвоздяр в разговоре с Притулой сообщила, что фонд договаривается о закупке 60, а не 50 бронетранспортеров.

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Притула добавил, что много денег поступило из-за рубежа.

Всего было собрано 236 миллионов гривен.

"Мы останавливаем этот сбор, потому что этих средств хватает и на 60 "спартанов", и даже четыре миллиона гривен у нас остается сверху на следующий проект. Это что-то очень хорошее, нужное и бронированное", - заинтриговал Притула.

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Он добавил, что Великобритания в этом году передала украинской армии 35 бронетранспортеров Spartan в качестве материально-технической помощи. В то же время украинцы обеспечили почти вдвое большую партию.

Что предшествовало: Фонд Сергея Притулы 2 ноября объявил новый сбор средств для ВСУ – планировали собрать 200 миллионов гривен на закупку 50 бронетранспортеров Spartan.

Темы: Сергей Притула волонтерыВооруженные силыденьги
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