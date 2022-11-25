СБУ обыскала УПЦ МП на Буковине: методички из Москвы и россияне в рясах

Служба безопасности провела обыски на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП и обнаружила документы, подтверждающие наличие у ее руководителей российского гражданства, методички Москвы по проведению служб и огромные партии прокремлевской литературы.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" относительно "особенностей" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения".

Детали: В этих письмах представители РПЦ ставили задачу дезинформировать прихожан относительно общественно-политической обстановки в Украине и ситуации на фронте. Они требовали от священников УПЦ МП отрицать вооруженную агрессию России, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви" и тому подобное.

Также СБУ нашла склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая восхваляет страну-агрессора и призывает поддерживать оккупантов.

В компьютерах руководства епархии обнаружили фото удостоверений россиян, участвовавших в боевых действиях против украинских войск. В частности, удостоверение "героя России", подписанное министром обороны РФ за "захват Крыма" в 2014 году.

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СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) УКУ.

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