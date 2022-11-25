СБУ обыскала УПЦ МП на Буковине: методички из Москвы и россияне в рясах
Служба безопасности провела обыски на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП и обнаружила документы, подтверждающие наличие у ее руководителей российского гражданства, методички Москвы по проведению служб и огромные партии прокремлевской литературы.
Источник: СБУ в Telegram
Дословно СБУ: "В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.
Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" относительно "особенностей" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения".
Детали: В этих письмах представители РПЦ ставили задачу дезинформировать прихожан относительно общественно-политической обстановки в Украине и ситуации на фронте. Они требовали от священников УПЦ МП отрицать вооруженную агрессию России, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви" и тому подобное.
Также СБУ нашла склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая восхваляет страну-агрессора и призывает поддерживать оккупантов.
В компьютерах руководства епархии обнаружили фото удостоверений россиян, участвовавших в боевых действиях против украинских войск. В частности, удостоверение "героя России", подписанное министром обороны РФ за "захват Крыма" в 2014 году.
СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) УКУ.
Предыстория:
- Утром 22 ноября служба безопасности Украины проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.
- В пресс-службе сообщили, что эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
- Кроме Лавры СБУ пришла к церковникам УПЦ МП в Ровенской области: ищут ДРГ и оружие.
- Ранее на территории Киево-Печерской Лавры молились за Россию. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что материалы уже изучает Служба безопасности.
- Позже украинская спецслужба открыла уголовное производство из-за российской пропаганды, которая звучала на территории Киево-Печерской Лавры.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски в Киево-Печерской лавре – это война Украины с Русской православной церковью.
- Позже СБУ сообщила, что осмотрела 350 сооружений УПЦ МП и нашла подозрительных россиян, деньги и литературу для промывки мозгов.