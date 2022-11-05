Оккупанты заявили о покушении на "судью Верховного суда ДНР", вынесшего смертные приговоры иностранцам

В террористической организации "ДНР" заявили о покушении на "судью Верховного суда" псевдореспублики Александра Никулина.

Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на так называемое "МВД ДНР"

Детали: В псевдоминистерстве заявили, что покушение было совершено вечером 4 ноября в оккупированном городе Углегорск Донецкой области.

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"Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь", — говорилось в сообщении.

Справка: Александра Никулина назначили "судьей Верховного суда" так называемой "ДНР" в сентябре 2022 года. Летом он выступал председательствующим в коллегии судей, которая вынесла смертные приговоры трем иностранцам по делу об участии в боевых действиях на стороне Украины — двум гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также подданному Марокко Саадуну Брагиму.

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