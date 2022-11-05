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Оккупанты заявили о покушении на "судью Верховного суда ДНР", вынесшего смертные приговоры иностранцам

Катерина ТищенкоСуббота, 5 ноября 2022, 16:22
так называемый "судья" Александр Никулин, фото: Российская газета

В террористической организации "ДНР" заявили о покушении на "судью Верховного суда" псевдореспублики Александра Никулина.

Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на так называемое "МВД ДНР"

Детали: В псевдоминистерстве заявили, что покушение было совершено вечером 4 ноября в оккупированном городе Углегорск Донецкой области.

"Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь", — говорилось в сообщении.

Справка: Александра Никулина назначили "судьей Верховного суда" так называемой "ДНР" в сентябре 2022 года. Летом он выступал председательствующим в коллегии судей, которая вынесла смертные приговоры трем иностранцам по делу об участии в боевых действиях на стороне Украины — двум гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также подданному Марокко Саадуну Брагиму.

Предыстория:

  • 21 сентября при посредничестве Турции между Украиной и Россией состоялся обмен 215 пленными.
  • С помощью Саудовской Аравии Россия освободила 10 иностранных военнопленных, среди которых британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, марокканец Саадун Брахим, которые были приговорены боевиками "ДНР" к смертной казни. 
  • Украина освободила 205 своих граждан, среди которых защитники Мариуполя. А России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских захватчиков.

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Темы: ДНРоккупациясуд
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