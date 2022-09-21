Часть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена
Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, в частности военных "Азова".
Источник: бывший командир полка "Азов" Максим Жорин, фото блогера Владимира Золкина, "Суспільне"
Прямая речь Жорина: "Состоялся обмен пленными, часть азовцев дома. Наконец мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка АЗОВ. Сегодня вечером состоялся обмен, которого мы так долго ждали".
Детали: Обмен состоялся в Черниговской области.
Среди освобожденных на фото, которые распространяют в сети, руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук с позывным "Птичка" и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов, Дмитрий "Орест" Казацкий - автор фото с Азовстали.
Также сообщают о возвращении военного медика Марьяны Мамонтовой, которая находилась в плену беременной.
Боевики так называемой "ДНР" заявили, что во время обмена российской стороне передали "военнослужащих, попавших в плен в результате отступления на Харьковском направлении, а также пленных военных летчиков ВС РФ".
Всего 21 сентября из плена удалось освободить 215 украинских бойцов среди которых есть руководители полка "Азов".
Предыстория:
- 29 июня в рамках крупнейшего с 24 февраля обмена пленными Украина вернула 144 военных, из которых 95 защитников "Азовстали".
- Украинские защитники Мариуполя, вывезенные в мае с территории "Азовстали", находятся в колонии в Донецкой области. Источники УП в украинских властях утверждали, что в Оленовке находятся 2 449 украинских военнослужащих в качестве военнопленных.
- Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию проходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелья "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
- 19 июня российские СМИ сообщили, что командиров полка "Азов" вывезли с оккупированной территории Донецкой области в Россию для "следственных действий". Перед тем командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко передал должностные обязанности майору Никите Надточию.