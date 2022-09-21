Часть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена

Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, в частности военных "Азова".

Источник: бывший командир полка "Азов" Максим Жорин, фото блогера Владимира Золкина, "Суспільне"

Прямая речь Жорина: "Состоялся обмен пленными, часть азовцев дома. Наконец мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка АЗОВ. Сегодня вечером состоялся обмен, которого мы так долго ждали".

Детали: Обмен состоялся в Черниговской области.

Среди освобожденных на фото, которые распространяют в сети, руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук с позывным "Птичка" и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов, Дмитрий "Орест" Казацкий - автор фото с Азовстали.

Также сообщают о возвращении военного медика Марьяны Мамонтовой, которая находилась в плену беременной.

Боевики так называемой "ДНР" заявили, что во время обмена российской стороне передали "военнослужащих, попавших в плен в результате отступления на Харьковском направлении, а также пленных военных летчиков ВС РФ".

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Всего 21 сентября из плена удалось освободить 215 украинских бойцов среди которых есть руководители полка "Азов".

Фото: Володимир Золкін

Фото: Володимир Золкін

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